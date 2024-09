- Inizia l'applicazione del divieto di telefonia nelle scuole olandesi

A partire da questa settimana, i dispositivi mobili non sono più permessi nelle aule olandesi durante le lezioni. Questa restrizione, inizialmente imposta alle scuole secondarie all'inizio dell'anno, è stata ora estesa alle scuole primarie a seguito di un decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Aia. Il motivo di questa proibizione è che i telefoni cellulari sono considerati elementi di distrazione, che influiscono negativamente sulla concentrazione e sulle prestazioni di apprendimento degli studenti.

Tuttavia, i telefoni cellulari possono ancora essere utilizzati in classe se servono a uno scopo funzionale, come durante le lezioni di alfabetizzazione digitale. Inoltre, sono previste esenzioni per gli studenti con patologie o disabilità che potrebbero aver bisogno dei loro dispositivi.

Le scuole hanno la libertà di attuare questo divieto di utilizzo dei cellulari nel modo che ritengono più adatto al loro ambiente.

In modo particolare, nelle scuole in cui questo divieto si estende anche ai momenti di pausa, si è notato un miglioramento delle interazioni sociali tra gli studenti. Secondo la ricercatrice Loes Pouwels della Radboud University di Nijmegen, l'assenza di telefoni porta a conversazioni più frequenti tra gli studenti durante le pause.

Questo divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole ha scatenato un dibattito nella comunità olandese. Alcuni funzionari dell'istruzione e i presidi delle scuole sostengono la necessità di regolamentazioni locali, mentre altri credono che una politica nazionale sarebbe più efficace. Inoltre, alcuni genitori esprimono preoccupazione riguardo al fatto che gli studenti delle scuole primarie possiedano smartphone a causa della natura addictiva dei social media.

In modo analogo, Grecia e Italia hanno già applicato questo divieto nelle loro scuole, mentre la Germania sta valutando l'adozione di una simile misura. È importante notare che l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) suggerisce un uso responsabile dei telefoni cellulari nell'istruzione scolastica.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Aia ha emanato un decreto per l'estensione del divieto di utilizzo dei cellulari, che originariamente interessava le scuole secondarie, anche alle scuole primarie. Il Ministero della Cultura potrebbe sostenere questa iniziativa promuovendo programmi educativi che incoraggino forme alternative di intrattenimento durante le pause.

