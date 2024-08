- Inizia l'aiuto alle vittime degli incendi nei pressi di Atene

Con una serie di misure, il governo greco intende aiutare coloro che hanno perso i loro beni nei devastanti incendi vicino ad Atene negli ultimi giorni. Migliaia di residenti hanno dovuto fuggire dalle fiamme, molte case sono bruciate o danneggiate, e le operazioni agricole e le attività commerciali sono state anch'esse interessate. Tuttavia, la regione non può ancora essere considerata sicura: si continuano a verificare focolai e il vento continua a portare scintille, causando nuovi incendi.

Al mattino, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna da un edificio industriale bruciato che non era riuscita a fuggire dalle fiamme, come riferito dai media greci. Si tratta della sola vittima confermata finora. Più di 40 villaggi sono stati evacuati precauzionalmente dalla domenica, una strategia che si è dimostrata efficace. Nonostante le fiamme massicce, a volte alte 25 metri e lunghe un chilometro, ci sono state solo 13 persone con lievi ferite da inalazione di fumo. Inoltre, un vigile del fuoco è stato leggermente ferito e un altro è stato gravemente ferito durante i tentativi di spegnimento degli incendi.

Aiuto rapido per i colpiti

Il Ministero greco della Crisi Climatica e della Protezione Civile, in collaborazione con altri ministeri, ha sviluppato un piano di aiuto iniziale. Tra le altre cose, coloro le cui case sono danneggiate possono subito richiedere un contributo di 5.000 a 10.000 euro per le riparazioni iniziali, a seconda dei danni. coloro che non possono più fare ritorno a casa perché la loro abitazione è stata distrutta riceveranno una sovvenzione per coprire l'affitto a breve termine. Secondo i resoconti dei media, gli ispettori statali sono già nella regione per valutare le case danneggiate. Le attività commerciali e le operazioni agricole potranno anch'esse richiedere aiuti e prestiti a tasso zero.

Situazione degli incendi notevolmente migliorata

Attualmente, i vigili del fuoco sono principalmente concentrati sulla prevenzione e i fuochi rimanenti sono sotto controllo. Un confronto tra le immagini satellite dell'agenzia spaziale americana NASA mostra la differenza tra lunedì e martedì: inizialmente il fronte del fuoco era lungo oltre 30 chilometri e largo quasi 10 chilometri, ma martedì c'erano solo pochi incendi isolati. Tuttavia, 17 aerei e 18 elicotteri, nonché centinaia di vigili del fuoco, rimangono dispiegati nella grande regione.

La minaccia principale proviene dai cosiddetti focolai sotterranei che covano nel terreno e possono svilupparsi in nuovi incendi in qualsiasi momento. Il vento, che si era placato durante la notte, è previsto per riprendere e continuare per i prossimi giorni. Venti tempestosi sono stati quelli che hanno alimentato e spinto un piccolo incendio domenica a diventare un vasto fronte di incendi.

L'aiuto nel controllo della grande area è fornito dagli stati membri dell'UE attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell'UE. Tra gli altri, la Repubblica Ceca, la Francia e l'Italia, la Serbia, la Romania e la Turchia hanno inviato aerei antincendio, elicotteri, automezzi dei vigili del fuoco e personale. Le squadre di dispiegamento romene, moldave e maltesi erano già presenti in Grecia, come annunciato dalla Commissione UE.

Uno dei ultimi polmoni verdi di Atene è stato bruciato

**Stando alle prime stime, un'area di 100 chilometri quadrati è stata distrutta, compresa un'area boschiva che era considerata uno dei ultimi "polmoni verdi" della metropoli di Atene. Nella capitale, l'aria è stata gravemente inquinata da polveri sottili a causa dello sviluppo estremo del fumo negli ultimi due giorni - sono state misurate

