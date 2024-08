- Inizia la settimana in Hesse con condizioni meteorologiche radianti.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DMS) prevede cieli sereni sulla Assia nei prossimi giorni. All'inizio della nuova settimana, le temperature sono previste fino a 26 gradi il lunedì, secondo l'annuncio del DMS. Si prevedono condizioni prevalentemente soleggiate e secche. Personalizzato per i martedì, i meteorologi prevedono tempo soleggiato e arido con temperature che raggiungono i 25-28 gradi.

Il mercoledì, le previsioni si inclinano verso un misto di sole e cirri di passaggio insieme a sottili nubi cumulo-nembo. Secondo il DMS, le temperature estive oscillano tra 28 e 31 gradi; tuttavia, sulla Wasserkuppe e sul Vogelsberg, le temperature potrebbero raggiungere un massimo di circa 25 gradi.

despite the bright forecast for Hesse, sudden showers of rain might interrupt the sunny weather on Wednesday. Even with the precipitation, the temperature is expected to remain significantly high, hovering around 28 to 31 degrees.

