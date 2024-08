- Inizia la Ruhrtriennale: i tre quarti dei biglietti sono finiti

La Ruhrtriennale sta per iniziare e già quasi tre quarti dei biglietti per gli spettacoli sono stati venduti. In particolare, la prima inaugurale del venerdì 16 agosto, "Voglio la bellezza assoluta" - un musical rock e pop con l'attrice nominata all'Oscar Sandra Hüller, diretto dal nuovo direttore artistico Ivo van Hove in persona, ha suscitato grande interesse, come annunciato dalla direzione del festival. C'è anche molta richiesta per l'operetta slapstick "Pferd frisst Hut" con musiche di Herbert Grönemeyer.

"Siamo molto lieti dell'interesse per il nostro programma", ha dichiarato un portavoce. Il festival offre 138 eventi dalla metà di agosto alla metà di settembre, tra cui sei prime, in 10 luoghi a Bochum, Duisburg e Essen. La direzione artistica del festival cambia ogni tre anni e si tiene nelle vecchie sale industriali della Ruhr.

