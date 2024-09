- Inizia la mietitura in Turingia

In Turingia, la raccolta dell'uva è iniziata. Vicino a Weimar, i primi acini sono stati raccolti, come ha riferito Sebastian Didt della cooperativa agricola Gleina, situata nell'Assia-Sassonia. Questa cooperativa gestisce circa 50 ettari nella zona della classica città.

Tuttavia, la cantina vinicola della Turingia a Bad Sulza ha rimandato l'inizio previsto della raccolta martedì a causa del maltempo, come ha spiegato Andreas Claus, il direttore. Non è ancora chiaro se inizierà giovedì o si protrarrà fino alla settimana successiva.

Didt ha parlato della ottima qualità dell'uva. Questo è anche dovuto ai danni del gelo. "Poiché la pianta non ha dovuto spendere così tanta energia, l'ha canalizzata nei pochi acini", ha spiegato Didt. Tuttavia, questo non compensa le perdite. Stima che solo il 30-50% del raccolto solito possa essere raccolto.

Una notte di gelo alla fine di aprile ha causato gravi perdite per gli agricoltori di vite e frutta quest'anno. Il Ministero dell'Agricoltura ha stimato le perdite per il raccolto di mele del 87% in meno rispetto all'anno scorso. Per le ciliegie dolci, le prugne e le albicocche, le perdite sono intorno all'80%, e per il vino, sono del 60%. Intorno a Weimar sono stati effettuati tentativi di affrontare il problema con fuochi e sprinkler, ma non è stato sufficiente.

Despite the challenges, the cooperative is still committed to the successful completion of the [Harvesting of grapes]. Despite the frost damage, the grapes show excellent quality, with the plant focusing its energy into the few remaining ones.

Leggi anche: