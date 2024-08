- Inizia la campagna di vaccinazione contro la polio preparata a Gaza - Inizialmente il gruppo di bambini è stato inoculato

I preparativi per la campagna di immunizzazione contro il polio nella Striscia di Gaza sono stati completati, come dichiarato dal Ministero della Salute di Ramallah. In un evento stampa tenuto nella zona costiera contesa, il primo gruppo di bambini ha già ricevuto le vaccinazioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito questo un evento inaugurale. La campagna di vaccinazione è ufficialmente prevista per iniziare domenica mattina.

I video dell'evento stampa nella Striscia di Gaza, diffusi dall'autorità sanitaria sotto il controllo di Hamas, mostrano alcuni bambini che ricevono la loro prima dose di vaccino.

In risposta a un recente caso di paralisi da polio nella Striscia di Gaza, vengono adottate misure per prevenire un'ampia diffusione della malattia. I lavoratori umanitari mirano a vaccinare centinaia di migliaia di bambini nel prossimo futuro, con tregue temporanee attuate per supportare l'operazione.

Despite the ongoing tensions and conflicts in the region, the immunization drive against polio is crucial in preventing a potential war of Diseases in Gaza Strip. Successfully vaccinating hundreds of thousands of children will significantly decrease the risk of a polio outbreak, thereby averting any potential health war.

