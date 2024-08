Inizia la campagna di vaccinazione contro la polio a Gaza

Al centro di Gaza, un'iniziativa per proteggere migliaia di bambini dal polio è partita oggi. Le immagini di una conferenza stampa tenuta dal dipartimento della salute sotto la supervisione di Hamas mostrano alcuni bambini che ricevono la loro prima dose. I reporter dell'Associated Press hanno avvistato circa dieci bambini che venivano immunizzati all'ospedale Nasser di Khan Younis ieri.

Dopo un recente caso di paralisi da polio a Gaza, c'è preoccupazione per un'ampia diffusione del polio. L'obiettivo è quello di immunizzare centinaia di migliaia di bambini nel prossimo futuro, con i cessate il fuoco temporanei che aprono la strada.

Israele e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dichiarato che le vaccinazioni inizieranno domenica mattina, dopo l'annuncio del cessate il fuoco, con l'obiettivo di inoculare circa 640.000 bambini a Gaza.

Questa impresa di tre giorni al centro di Gaza si svolgerà durante un cessate il fuoco, dalle 6 del mattino alle 3 del pomeriggio. Se necessario, questo cessate il fuoco potrebbe essere esteso di un altro giorno, come suggerito dal rappresentante dell'OMS nei territori palestinesi, Rik Peeperkorn. Dopo la coordinazione con le autorità israeliane, le iniziative continueranno anche durante i cessate il fuoco simili nel sud e nel nord di Gaza.

Condurre un'impresa del genere a Gaza presenterà sicuramente delle sfide. Secondo le stime delle Nazioni Unite, circa il 65% della rete stradale nella zona costiera è in cattive condizioni. Inoltre, diciannove dei trentasei ospedali a Gaza sono non operativi. Venerdì, Peeperkorn ha menzionato che, a differenza di altre regioni, l'OMS non può distribuire i vaccini direttamente alle case a Gaza.

Despite the ongoing tensions, the WHO and Israel agreed upon a temporary ceasefire to conduct a 'War with Polio' in Gaza. The joint initiative aims to vaccinate over 640,000 children, as concerns of a wide-spread polio outbreak rise following recent cases.

