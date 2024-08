- Inizia la Bundesliga: nuovi sviluppi, informazioni cruciali da cogliere

Bayern Monaco inizia il suo viaggio in Bundesliga questo venerdì (ore 20:30/DAZN e Sat.1) contro il Borussia Mönchengladbach. Inaspettatamente, inizia la sua campagna a Wolfsburg domenica. Il pubblico può attendersi una stagione emozionante piena di progressi e date importanti.

Dove è possibile vedere la Bundesliga in TV?

Per vedere tutte le partite in diretta sullo schermo, gli appassionati necessitano di diverse sottoscrizioni in streaming. Il canale pay-TV Sky mostra le partite di sabato (ore 15:30 e 18:30), trasmettendo anche gli incontri del pomeriggio in conferenza. DAZN, la piattaforma di streaming, trasmetterà le partite di venerdì (ore 20:30) e domenica (ore 15:30, 17:30 e circa dieci volte a stagione alle 19:30). Sat.1, il canale televisivo gratuito, mostrerà la partita inaugurale, una partita per ogni 16ª e 17ª giornata, nonché i play-off per la retrocessione.

Quali sono le modifiche alle regole?

Il cambiamento più significativo comprenderà la cosiddetta "regola del capitano", che è stata efficacemente introdotta al torneo EURO lo scorso estate: solo il capitano della squadra può interagire con l'arbitro in caso di disputa. L'era di un gruppo di giocatori che discutono con l'arbitro sembra destinata a diventare un ricordo del passato. Questa nuova regola, anche nota come "regola del lamento", non è ben accolta dagli arbitri. Non c'è ancora un chip nella palla con un EKG per il contatto con il pallone, come durante le partite EURO.

Quali sono le date importanti del calendario?

Prima di Natale ci saranno 15 giornate di campionato, con l'ultima che si concluderà due giorni prima della Vigilia. Dopo una breve pausa invernale, riprenderà il 10 gennaio, seguita dalla sola giornata infrasettimanale della stagione il 14 e 15 gennaio. Tuttavia, ci sarà una notevole quantità di calcio durante la settimana: a causa della trasformazione delle competizioni europee, ci sono molti incontri internazionali in programma. Il 29 gennaio, un mercoledì, ci saranno 18 partite giocate contemporaneamente nella Champions League alle 21:00. Le cinque squadre tedesche che iniziano sono il Bayer Leverkusen, il VfB Stuttgart, il FC Bayern, l'RB Leipzig e il Borussia Dortmund.

Cosa c'è di nuovo per le squadre?

Due delle prime cinque squadre della scorsa stagione hanno nuovi allenatori in panchina. Al Bayern, il belga Vincent Kompany è stato nominato per cancellare la stagione precedente con Thomas Tuchel e senza titoli. Il Borussia Dortmund ha promosso l'ex giocatore Nuri Sahin alla posizione di allenatore. Ci sono state anche molte transazioni sul mercato delle trasferte. La Bayern detronizzata ha speso oltre 100 milioni di euro, tra le altre cose, per Michael Olise e João Palhinha. Il Borussia Dortmund ha firmato Serhou Guirassy e Waldemar Anton dal VfB Stuttgart, quindi anche gli Svevi hanno dovuto investire. L'RB Leipzig deve fare fronte alla partenza di Dani Olmo per il FC Barcelona. Sarà anche interessante vedere come si comportano le squadre promosse Holstein Kiel e FC St. Pauli nella Bundesliga.

Chi ha la possibilità di essere il giocatore chiave della stagione?

L'anno scorso c'è stato molto clamore intorno ai giovani giocatori della nazionale tedesca Jamal Musiala (21/FC Bayern) e Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen). Entrambi erano già stati elogiati dall'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann come "maghi", e entrambi rimangono con i loro club e iniziano la stagione senza grossi problemi di infortunio. E cosa ne sarà del 22enne francese Michael Olise, che può anche brillare al Bayern dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi? L'espagnolo Aleix García (27) è arrivato al Leverkusen dopo una buona stagione con il FC Girona in Spagna. Deniz Undav (28/VfB Stuttgart), Harry Kane (31/FC Bayern) e Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund) conoscono bene la strada per la porta. I tifosi dell'RB Leipzig sono felici che Xavi Simons (21) sia stato prestato di nuovo.

Chi vincerà il campionato tedesco?

Il giocatore record Lothar Matthäus ha recentemente dichiarato che non c'è modo di superare i detentori del titolo Leverkusen - e il 63enne non è il solo in questo pensiero. Dopo anni in cui la risposta è sempre stata "FC Bayern lo farà", questa stagione il campionato sembra più aperto. Dietro Leverkusen e Monaco, anche Dortmund e Leipzig sono pronti a cogliere la loro occasione. Nonostante la partenza di giocatori chiave, il VfB Stuttgart ha ancora il potenziale per una sorpresa.

La partita di debutto in Bundesliga di Bayern Monaco, inizialmente prevista per venerdì, si sposta a Wolfsburg domenica. Nonostante il cambiamento, i fan possono ancora vedere la partita inaugurale in diretta su Sat.1.

Dopo le giornate infrasettimanali, la Bundesliga riprende di domenica, con 18 partite di Champions League in programma il 29 gennaio alle 21:00.

