- Inizia il viaggio di quattro giorni in Colombia

Il principe Harry (39) e la Duchessa Meghan** (43) potrebbero non essere più membri ufficiali della famiglia reale britannica, ma continuano a fare viaggi internazionali quasi reali. Dopo la loro visita in Nigeria tre mesi fa, la coppia ha iniziato un soggiorno di quattro giorni in Colombia.

Il 15 agosto, il figlio del re Carlo III (75) e sua moglie sono arrivati nella capitale, Bogotá. Lì, sono stati accolti dal vice presidente colombiano Francia Márquez (42). Le foto mostrano Meghan, che indossava un elegante completo pantalone blu scuro per la ricezione, abbracciare calorosamente la politica.

Ora del caffè e appuntamenti successivi

Come rapportato da Harper's Bazaar, che accompagna ufficialmente il viaggio, la coppia ha ricevuto un regalo di benvenuto indefinito da Márquez prima di unirsi a un'ora di caffè tradizionale insieme. In seguito, il trio è andato a una scuola dove hanno discusso dei progressi tecnologici in Colombia con studenti di età compresa tra 12 e 18 anni.

Per i prossimi tre giorni, sono previsti altri appuntamenti, simili a una visita ufficiale all'estero: Harry e Meghan visiteranno Bogotá, poi proseguiranno per Cartagena e Cali come parte di una "visita culturale e sociale". A San Juan de Pasto, parteciperanno a uno spettacolo di musica e danza e parteciperanno anche a una sommossa sulla cybersecurity. Harry incontrerà anche i partecipanti ai suoi Invictus Games. Tuttavia, a causa dei conflitti in corso nel paese sudamericano, l'itinerario esatto rimane segreto.

Invito personale del Vice Presidente

La visita in Colombia segue un invito personale del Vice Presidente. Márquez aveva visto il documentario Netflix sui Sussex e ne era rimasta "toccata". " Questa è una donna che merita di venire nel nostro paese e condividere la sua storia. Sarà senza dubbio una fonte di forza per molte donne in tutto il mondo", ha spiegato la sua decisione di invitare Meghan in Colombia in una lettera.

Il viaggio mira a "costruire ponti e aprire porte" per combattere il problema del bullismo online e della discriminazione in rete, soprattutto tra i giovani. Inoltre, la presenza dei reali è destinata a sostenere il ruolo di leadership delle donne in Colombia.

