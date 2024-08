- Inizia il processo per omicidio dopo un colpo frontale letale.

Un uomo di 30 anni di Bad Pyrmont è attualmente sotto processo per omicidio al tribunale regionale di Detmold, dopo un incidente stradale mortale avvenuto lo scorso marzo. È accusato di aver deliberatamente urtato la sua auto contro un'altra che gli veniva incontro su una strada di campagna a Lübbecke, nel distretto di Lippe. Questo ha causato la morte di un uomo di 54 anni e ferite gravi al 30enne.

Le indagini sul cellulare dell'imputato hanno fatto sospettare che stesse cercando di suicidarsi guidando contro il traffico in arrivo. L'accusa lo ha accusato di omicidio, sostenendo che la vittima non avrebbe potuto prevedere che un'auto provenisse dalla direzione opposta per causare deliberatamente una collisione.

All'inizio del processo, il difensore ha sostenuto che l'imputato era emotivamente esausto a causa di una rottura con la sua partner e stava andando a un incontro per riconciliarsi quando ha avuto un attacco di panico e ha perso conoscenza, come gli era già successo in passato. Ha affermato di non ricordare nulla dell'incidente.

Per fare luce sull'incidente, la giuria chiederà l'aiuto di un esperto in più. Il processo è previsto per concludersi a ottobre.

Durante il processo, la difesa ha sostenuto che le azioni dell'imputato non erano intenzionali, ma piuttosto il risultato del suo stato emotivo dopo una rottura. In seguito, l'accusa ha presentato altri casi in cui l'imputato aveva una storia di attacchi di panico mentre guidava.

