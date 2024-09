- Inizia il processo per il padre dell'autore del massacro di Hanau.

Il processo contro i complici dell'assalitore di Hanau si aprirà oggi (alle 13:30) presso il Tribunale locale di Hanau. Stando ai documenti del tribunale, nove distinti casi saranno uniti in questo processo, che include accuse di diffamazione potenziale, violazioni degli ordini di protezione, intrusione, istigazione alla folla e coercizione. I presunti periodi per questi reati vanno dal 13 gennaio 2021 al 10 luglio 2023. Il processo ha già quattro date aggiuntive programmate. Il figlio del difensore, un cittadino tedesco di 43 anni, aveva ucciso nove persone a Hanau il 19 febbraio 2020 per motivazioni razziste, prima di rivolgere l'arma contro la propria madre e porre fine alla sua vita. In precedenza, l'uomo era stato dichiarato colpevole e multato di 4.800 euro dal tribunale regionale di Hanau per diffamazione.

Le parti accusate non si presenteranno al Tribunale locale, ma presso il più formalmente noto Tribunale di primo grado, in base ai requisiti giurisdizionali per questo caso complesso. Dopo questo processo, eventuali appelli saranno esaminati presso la Corte d'Appello di Hanau.

