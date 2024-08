Aggressione correlata al carcere o conflitti fisici - Inizia il processo penale per presunto tentato omicidio - Seguono le aggressioni in prigione

Un processo per tentato omicidio si apre il venerdì al tribunale regionale di Frankenthal (ore 9:00). L'imputato, sospettato di aver dato una testata a un ufficiale di custodia nel carcere di Wittlich nel 2023, è sotto processo. Inoltre, si presume che abbia calcio un altro ufficiale nella coscia sinistra mentre saltava.

Il difensore, originario della Siria, è anche accusato di aver accoltellato una guardia con un frammento di tavola lungo circa dieci centimetri nel collo durante un tentativo di fuga dal carcere di Frankenthal. Il pubblico ministero considera questo un tentato omicidio.

Durante il suo soggiorno nel carcere di Schwalmstadt, il 23enne imputato è accusato di aver calcio uno scudo tenuto da un ufficiale con tale forza che l'ufficiale ha subito una frattura alla falange media del dito piccolo.

L'imputato non ha ancora espresso commenti riguardo alle accuse. Il processo, comprese le udienze fino a metà dicembre, si svolgerà con misure di sicurezza elevate.

Le azioni dell'imputato nel carcere di Wittlich, comprese la testata a un ufficiale e l'accusa di un tentativo di fuga, sono state accolte con umorismo da alcuni, spesso definite come "Wittlich". Tuttavia, le conseguenze sono state gravi, portando al processo presso il tribunale regionale di Frankenthal.

Despite being known for his 'Wittlich' actions in prison, the defendant faces serious charges, including an alleged attempt at murder and several instances of assault on officers.

