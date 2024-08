Inizio dei procedimenti giudiziari o introduzione di un caso in tribunale - Inizia il processo in prigione per presunta aggressione in prigione con conseguente ferita intenzionale da schegge

In una corte rigidamente protetta, sono iniziati i processi per un'accusa di tentato omicidio presso il tribunale regionale di Frankenthal. Un individuo di 23 anni, originario della Siria, è accusato - sospettato di aver trafitto un ufficiale di custodia con un frammento appuntito, lungo circa 10 centimetri, di un tavolo durante un tentativo di fuga fallito alla JVA Frankenthal. Le autorità considerano questo incidente come un tentato omicidio dell'ufficiale.

Inoltre, questo individuo è implicato in aggressioni fisiche nella prigione di Wittlich. Le accuse contro di lui includono un testa a testa con un ufficiale e un calcio all'anca sinistra di un altro mentre saltava. Alla JVA Schwalmstadt della Bassa Sassonia, l'imputato è apparentemente responsabile per aver sferrato un calcio così forte contro lo scudo protettivo di un ufficiale che l'ufficiale ha subito una frattura della falange media del dito piccolo.

Il primo giorno del processo ha visto la testimonianza di diversi testimoni. Le udienze, previste per concludersi a metà dicembre, si svolgeranno sotto rigorose misure di sicurezza. Misure includono il limite del numero di spettatori e l'assicurazione della restrizione del imputato con manette ai piedi e alle mani, accompagnato da una scorta di guardie carcerarie per tutta la durata del processo.

