- Inizia il processo di un cadavere smembrato a Nordhorn.

Dopo la scoperta di un corpo smembrato in un canale a Nordhorn, un sospetto dovrà affrontare un processo presso la Corte Regionale di Osnabrück con l'accusa di omicidio colposo. L'uomo di 55 anni è accusato di aver inflitto lesioni mortali a un 51enne con violenza in febbraio. La partner dell'imputato, una donna di 49 anni, è anch'ella imputata. Viene accusata, tra le altre cose, di aver aiutato a smembrare il corpo.

Stando all'atto d'accusa della Procura, l'incidente è avvenuto il 9 febbraio nell'appartamento dell'imputato ucraino. In uno stato di ubriachezza, ha avuto una discussione con la vittima successiva, un uomo di 51 anni.

Tra le altre cose, ha colpito più volte l'altro uomo di 51 anni ubriaco con una bottiglia di vodka, causando gravi ferite alla testa e al tronco. Si dice che lo sfondo della disputa sia il sospetto dell'imputato che l'uomo di 51 anni avesse importunato la sua partner.

Insieme, avrebbero smembrato il corpo utilizzando una smerigliatrice angolare e gettato i pezzi, avvolti in più sacchetti e stracci, nel Canale Ems-Vechte a Nordhorn. A causa delle condizioni del corpo, la causa esatta della morte non è stata determinata dal medico legale, ha detto il pubblico ministero.

Il primo giorno del processo ha visto la testimonianza di coloro che hanno trovato i pezzi del corpo e degli agenti di polizia che sono intervenuti per primi. Un uomo di 28 anni e suo padre di 53 anni hanno trovato i sacchetti contenenti i pezzi del corpo e una gamba inferiore il 17 febbraio.

Inizialmente pensavano che i sacchetti fossero spazzatura. L'uomo di 28 anni ha detto di aver portato la sua auto in un'officina vicina e, mentre aspettava, lui e suo padre sono andati a fare una passeggiata lungo il canale. Ha visto i sacchetti nell'acqua e ha pensato che qualcuno avesse gettato la spazzatura nel canale. Poiché lui e suo padre sono pescatori, volevano tirare fuori la supposta spazzatura dall'acqua.

Quando il padre aprì un oggetto cucito, allungato e avvolto in un tessuto, ne cadde una gamba inferiore con i piedi. Poi chiamò la polizia.

Il padre di 53 anni ha descritto come voleva vedere il punto del canale con suo figlio perché stava per andare a pesca di carpe e cercava un posto adatto. I sacchetti vicino alla riva erano già visibili da lontano. Il suo primo pensiero era che qualcuno avesse smaltito i propri rifiuti domestici lì - cosa che capita spesso nelle acque. Suo figlio ha tirato fuori dall'acqua un oggetto che sembrava un calzino di donna e ha detto che sembrava strano, pensava fosse carne. "Ho già visto che era una gamba", ha detto il 53enne. Ha subito mandato via la figlia e i due bambini piccoli e ha aspettato la polizia con suo figlio.

La corte ha programmato dieci giorni di processo entro novembre. Entrambi gli imputati hanno dichiarato attraverso i loro avvocati di voler fare una dichiarazione durante il processo principale.

