- Inizia il concorso di architettura per una nuova sinagoga

Il progetto di ricostruzione della sinagoga sul Fraenkelufer a Berlino-Kreuzberg sta facendo un altro passo avanti. "È stato lanciato un concorso architettonico a livello europeo per il progetto", ha dichiarato il commissario edilizio Engelbert Lütke Daldrup all'agenzia di stampa tedesca. Il concorso mira a determinare la forma architettonica e di design specifica del progetto, che comprenderà un centro comunitario e culturale nonché un asilo con 45 posti. Si svolgerà fino alla fine dell'anno e una giuria è attesa per decidere sulla progettazione vincente nella seconda metà di gennaio 2025.

La vecchia sinagoga sul Fraenkelufer, che poteva ospitare fino a 2.000 persone e era una delle più grandi a Berlino, è stata inaugurata nel 1916 e quasi distrutta dai nazisti durante i pogrom del 9 novembre 1938. Le rovine rimaste sono state demolite negli anni '50. L'iniziativa per il nuovo edificio viene dal capo della fazione SPD nella Camera dei rappresentanti, Raed Saleh.

Il processo, iniziato nel 2017/2018 e che ha avuto alti e bassi, è accompagnato e spinto avanti da un'associazione e un comitato, i cui membri includono rappresentanti della politica, degli affari e della società. Il membro più noto è Friede Springer, azionista di maggioranza della casa editrice Axel Springer ("Bild", "Welt").

Sono state superate molte difficoltà. Nel 2022, l'ex capo dell'aeroporto Lütke Daldrup è entrato come commissario edilizio onorario e sotto la sua guida sono stati completati con successo importanti passaggi di pianificazione e approvazione. Recentemente, si è trattato di un cosiddetto programma di esigenze in cui le autorità competenti hanno confermato la struttura spaziale e l'uso previsti. Il concorso architettonico come prossimo passo è una sfida, ha detto Lütke Daldrup. Si tratta di combinare la funzionalità di un moderno centro comunitario e culturale con il ricordo dell'edificio precedente e la sua storia.

Il terreno appartiene allo stato di Berlino e attualmente una sinagoga più piccola è utilizzata da una comunità ebraica nelle immediate vicinanze. Il nuovo centro ebraico dovrebbe offrire spazio per la cultura e l'istruzione, gli incontri di vicinato e inter-culturali, le celebrazioni, gli eventi - e per un asilo. Il progetto dovrebbe anche inviare un segnale di diversità e tolleranza e contro l'antisemitismo.

Lütke Daldrup spera che la costruzione possa iniziare nel 2026. Gli iniziatori hanno sempre stimato i costi tra i 20 e i 25 milioni di euro e, secondo Lütke Daldrup, questo quadro approssimativo non è cambiato. Sono stati messi a disposizione fino a 24 milioni di euro per il progetto in diversi pacchetti di investimento dello stato di Berlino. Verranno aggiunte anche donazioni.

Lütke Daldrup spera che dopo il concorso architettonico e ulteriori procedure di pianificazione, il permesso di costruzione verrà rilasciato nel 2026. "Se tutto va molto bene, potremmo posare la prima pietra alla fine del 2026."

