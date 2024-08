- Inizia con uno spettacolo davanti a un pubblico di migliaia alla Gamescom

Si è aperto a Gamescom, la più grande fiera al mondo di videogiochi e giochi per computer, un pubblico di circa 4.000 spettatori ha assistito alla presentazione di una serie di giochi in arrivo in un centro espositivo di Colonia.

Il segmento "Opening Night Live" ha portato il pubblico in un viaggio attraverso scenari storici, situazioni contemporanee cupe e visioni apocalittiche dove gli eroi devono combattere forze malvagie. Sono stati presentati i trailer dei giochi "Kingdom Come Deliverance II", il gioco di sparatutto "Call of Duty: Black Ops 6" e il festival di distruzione di zombie "Dying Light: The Beast".

In "Dune Awakening", i partecipanti combattono inizialmente per la sopravvivenza sul pianeta desertico Arrakis, inseguendo poi il potere e l'influenza. Questo gioco ha promesso di attirare gli appassionati dei film, che hanno già visto i vermi delle sabbie sul grande schermo e ora hanno l'opportunità di vederli sui loro schermi.

La presenza di importanti compagnie tecnologiche americane era ovunque, con la serie "Secret Level" di Amazon Prime e "Squid Game: Unleashed" di Netflix tra i protagonisti. Il gioco d'azione "Batman: Arkham Shadow", influenzato dalla serie a fumetti, richiedeva l'utilizzo dell'headset virtuale Meta Quest 3 per un'esperienza ottimale.

Il gioco strategico "Civilization VII", debuttato per la prima volta nel 1991, è tornato con nostalgia. Il suo direttore creativo, Ed Beach, ha elogiato il viaggio del giocatore attraverso la storia mentre costruiva le sue civiltà sul palco.

Tim Miller, produttore di "Secret Level", è apparso commosso sul palco: "Non ne abbiamo mai abbastanza di videogiochi". La serie ha sapientemente fuso diversi mondi di videogiochi.

Dopo l'evento serale, le porte degli altri padiglioni si sono aperte la mattina seguente, offrendo l'accesso ai banchi delle varie compagnie.

Gamescom come evento popolare

Gamescom è una fiera del commercio al dettaglio con biglietti acquistati, che attira numerosi rappresentanti dell'industria per il networking e gli affari. Il sabato i biglietti sono già esauriti e l'evento termina la domenica.

Lo scorso anno, circa 320.000 visitatori da diversi paesi hanno partecipato all'evento e quest'anno si prevede un'affluenza ancora maggiore. Il numero più alto di partecipanti è stato registrato nel 2019, con 373.000 persone, ma poi c'è stato un calo a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia, le previsioni per quest'anno sono ottimistiche, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, con più di 1.400 espositori da 64 paesi che mostrano i nuovi videogiochi e computer, le innovazioni tecnologiche e i servizi.

L'industria affronta delle sfide

