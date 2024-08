- Inghiottire e tempeste in Renania-Palatinato e Sarre

Il tempo nel Renania-Palatinato e nel Saarland è caratterizzato da aria afosa. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) avverte, soprattutto nell'est del Renania-Palatinato, di un caldo persistente durante il giorno. Gli abitanti possono aspettarsi temperature tra 25 e 30 gradi. Al mattino ci sarà cielo coperto a molto nuvoloso.

Tuttavia, questo non è probabile che duri per tutto il giorno: localmente ci saranno rovesci e anche forti temporali. Il DWD avverte di condizioni meteorologiche severe a causa di forti piogge in alcune zone. Sono anche possibili forti raffiche di vento in queste zone.

Durante la notte tra mercoledì e giovedì, i temporali si calmeranno e rimarrà per lo più asciutto. Durante il giorno, continuerà a schiarire, con più sole che nuvole. E diventerà più caldo: 26 a 31 gradi.

Il Saarland, confinante con il Renania-Palatinato, sperimenta modelli meteorologici simili con temperature calde. Nonostante il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) abbia emesso avvertimenti di caldo persistente durante il giorno in alcune parti del Renania-Palatinato, il Saarland potrebbe sfuggire al peggio.

