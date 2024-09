Infowars, l'impero di Alex Jones, basato sulle teorie del complotto, verrà smantellato e i suoi componenti messi all'asta, per compensare le famiglie in lutto per Sandy Hook.

Tutti i beni del dominio InfoWars.com, compresi i suoi account sui social media, l'elenco degli abbonati e l'attrezzatura di produzione, incluso l'impianto dello studio, saranno messi all'asta singolarmente al miglior offerente il 13 novembre, secondo i piani della casa d'aste che se ne occupa.

I ricavi della vendita, che potrebbero raggiungere milioni di dollari, contribuiranno a ridurre il debito di 1,5 miliardi di dollari che Jones deve alle famiglie delle vittime della tragedia della scuola elementare Sandy Hook. Jones è stato ordinato di pagare questa somma significativa dopo aver promosso teorie del complotto false sull'evento del 2012 che ha causato 26 vittime.

In quanto unico proprietario di Free Speech Systems, la società è caduta sotto la liquidazione personale di Jones e è stata consegnata a un trustee nominato dal tribunale, che ora organizza l'asta.

Qualsiasi parte interessata a fare un'offerta per InfoWars, compreso il negozio di integratori discutibile, è autorizzata a utilizzare la proprietà a suo piacimento.

In una dichiarazione sul loro sito di vendita, la società che gestisce la transazione, ThreeSixty Asset Advisors, ha specificato che questo processo di vendita trasparente consente a qualsiasi parte interessata di partecipare, a condizione che rispettino le condizioni di vendita e soddisfino i criteri di qualificazione, che includono la fornitura di prova della capacità finanziaria di completare la vendita.

Christopher Mattei, che rappresenta alcune delle famiglie di Sandy Hook nel Connecticut, ha affermato che la decisione del giudice è un "passo significativo avanti" verso una "distribuzione equa e giusta dei beni di Free Speech Systems per tutte le famiglie".

Mattei ha aggiunto che Free Speech Systems sarebbe ora messa all'asta, implicando che Jones non sarebbe più il proprietario o il controllore della società che ha costruito. Questo sviluppo avvicina le famiglie al loro obiettivo di tenere Jones responsabile per il danno che ha inflitto.

Jones ha fatto cenno alla possibilità che uno dei suoi alleati acquisti Infowars. Anche se questo non gli impedirebbe di continuare a trasmettere sotto un nuovo proprietario, Jones sarebbe ancora tenuto a pagare il debito che deve alle famiglie di Sandy Hook con qualsiasi reddito che riceve.

Inoltre, non c'è nulla che impedisca a Jones di discutere della strage di Sandy Hook o delle famiglie. although Jones now acknowledges the massacre, he claims to be a target and "framed" by the government. The only circumstance that may prevent Jones from mentioning Sandy Hook is through a separate settlement with the families.

Jones ha espresso la speranza che un alleato patriottico acquisti Infowars durante il suo show del venerdì, senza rivelare chi potrebbe essere.

Tuttavia, un altro offerente facoltoso potrebbe anche decidere di partecipare all'asta e acquisire il controllo della piattaforma Infowars per scopi alternativi, come proibirne l'uso per perpetuare menzogne pericolose e teorie del complotto.

Durante l'udienza in tribunale di martedì, il trustee nominato dal tribunale ha segnalato che avrebbe liquidato anche la proprietà intellettuale personale di Jones, compreso il suo account sulla piattaforma social X con 2,8 milioni di follower.

Leggi anche: