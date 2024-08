Informazioni uniche: Pink concluderà il DNC con uno spettacolo.

Giovedì sera, si segnala che la performer Pink salirà sul palco, aprendo il discorso politico del Vicepresidente Kamala Harris, secondo una fonte.

Il giorno precedente, mercoledì, si è appreso che il cantante John Legend sarà l'unica esibizione musicale, secondo una fonte che ha parlato con CNN, programmata per esibirsi prima del discorso del Governatore Tim Walz.

CNN ha contattato i rappresentanti di Pink e Legend, ma al momento non è stata ricevuta alcuna risposta.

Non è stato fornito alcun commento immediato da un portavoce del DNC in risposta alla richiesta di informazioni di CNN.

Questa sarà la prima esibizione significativa di Pink con un tema politico, dopo aver espresso il suo parere su diverse questioni nel corso della sua carriera.

Pink, nota per la sua difesa delle comunità LGBTQ+ e dei diritti delle donne, ha sostenuto organizzazioni che si allineano con i valori democratici come Planned Parenthood e la Human Rights Campaign.

Nel 2022, Pink ha pubblicato un video musicale per la sua canzone, "Irrelevant", che ha affrontato il razzismo e il sessismo in America. Il video include temi legati alla salute riproduttiva, ai diritti civili e alle tensioni razziali. I testi includono, "Le ragazze vogliono solo i diritti. Allora, perché dobbiamo combattere?"

In risposta al rovesciamento di Roe v. Wade, Pink ha espresso il suo punto di vista sui social media, dicendo, "Se pensi che il governo dovrebbe interferire in un'utero di una donna, negli affari di una persona gay o nel matrimonio, o che il razzismo è accettabile - allora PER FAVORE NON ASCOLTATE MAI PIÙ LA MIA MUSICA."

Dopo il rovesciamento di Roe v. Wade, Pink si è unita a PEN America, un'organizzazione che fa propaganda per la libertà di parola, per distribuire libri banditi ai suoi concerti in Florida, dove ha affermato che la libertà di parola e i diritti LGBTQ erano minacciati. Questo è successo a novembre 2023, quando Pink ha fatto una dichiarazione su un'Instagram Live con l'organizzazione non-profit, dicendo, "Leggo libri banditi!"

Legend non è un estraneo all'attivismo politico, avendo a lungo sostenuto il Partito Democratico di Hollywood. Ha pubblicamente sostenuto il Presidente Joe Biden durante il suo mandato e ha appoggiato il Vicepresidente Harris. In una recente intervista, Legend ha menzionato che sua figlia, Luna, che si identifica come nera e asiatica, si vede in Harris.

Legend, che è già presente a Chicago per il DNC questa settimana e ha fatto da headliner per uno show del Governatore JB Pritzker dell'Illinois, ha anche suonato al

