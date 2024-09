Informazioni sulle presunte accuse di cospirazione per racket e traffico sessuale contro Sean "Puffy" Combs.

Per molti anni, Sean Combs, più comunemente noto come 'Puff Daddy,' 'P. Diddy,' 'Diddy,' 'PD' o 'Love,' l'imputato, avrebbe apparentemente maltrattato, intimidito e manipolato sia donne che persone vicine a lui per soddisfare i suoi desideri sessuali, rafforzare la sua reputazione e nascondere le sue azioni, come affermato nell'indictment. Combs ha utilizzato le risorse, la forza lavoro e l'influenza del suo vasto impero imprenditoriale, che ha guidato e controllato, per creare un'organizzazione criminale. Questa organizzazione, come si legge nell'indictment, era coinvolta in varie attività illecite come il traffico di esseri umani, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia, tra le altre.

L'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York ha incriminato Combs con tre capi d'imputazione, tra cui il concorso in associazione a delinquere, il traffico di esseri umani e l'aiuto e il favoreggiamento della prostituzione. Secondo l'avvocato di Combs, Marc Agnifilo, Combs intende dichiararsi non colpevole.

L'indictment conferma le accuse di Combs che guida un "impero criminale", insieme ad altri associati e dipendenti. Menziona anche specifici casi di condotta illecita e rivela scoperte fatte durante le perquisizioni delle residenze di Combs a marzo.

Ecco alcuni punti salienti derivanti dall'indictment:

Combs Incriminato per Guidare un "Impero Criminale"

Il capo d'imputazione principale nell'indictment è il concorso in associazione a delinquere, un reato federale spesso utilizzato contro organizzazioni criminali organizzate, come la mafia.

Nel caso di Combs, l'"Impero di Combs" comprendeva Combs stesso, la sua casa discografica Bad Boy Entertainment, nonché dipendenti, personale e associati, tra cui personale di sicurezza, lavoratori domestici, assistenti personali e supervisori di alto livello, secondo l'indictment.

I membri e gli associati dell'"Impero di Combs" avrebbero apparentemente preso parte a varie attività illecite, tra cui il traffico di esseri umani, il lavoro forzato, il trasporto per la prostituzione, la coercizione e l'adescamento per la prostituzione, gli illeciti in materia di narcotici, il rapimento, l'incendio doloso, la corruzione e l'ostacolo alla giustizia, tra gli altri.

L'indictment elenca otto obiettivi principali dell'"Impero di Combs", che includevano, oltre alle attività legittime, la conservazione del potere di Combs attraverso la violenza, le minacce e gli abusi, la soddisfazione dei suoi desideri sessuali sfruttando donne e utilizzando lavoratori del sesso, il permesso di aggressioni sessuali e traffico di esseri umani e la protezione dell'impero dalle forze dell'ordine attraverso la manipolazione, la corruzione e l'intimidazione.

L'Indictment Include un Video di Sorveglianza del 2016 di Combs che Picchia una Donna

L'indictment accusa Combs di una storia di abusi e fa specificamente riferimento a un video esclusivo di CNN che cattura Combs mentre picchia brutalmente la sua ragazza, Casandra Ventura, una musicista meglio conosciuta come Cassie, in un hotel di Los Angeles nel marzo 2016.

Combs avrebbe mostrato un modello persistente e frequente di abusi verso le donne e gli altri, come affermato nell'indictment, che si sarebbe verificato occasionalmente attraverso mezzi verbali, emotivi, fisici e sessuali.

Gli abusi fisici sarebbero stati particolarmente ricorrenti e ampiamente pubblicizzati, avendo luogo "numerose" volte a partire dal 2009, secondo l'indictment, e continuando per diversi anni.

L'indictment evidenzia un caso specifico in un hotel di Los Angeles nel o intorno al marzo 2016, mostrato nel video, in cui Combs avrebbe preso a calci, trascinato e lanciato un vaso contro una donna. Dopo l'intervento del personale dell'hotel, Combs avrebbe tentato di corromperli per il loro silenzio, secondo l'indictment.

I dettagli confermano il resoconto di CNN di maggio sul video che mostrava Combs che picchiava e prendeva a calci Ventura, anche se Ventura non viene nominata nell'indictment.

Nel novembre 2023, Ventura ha presentato una causa contro Combs, accusandolo di aggressione sessuale e anni di abusi. Il rappresentante legale di Combs ha negato le accuse, definendole "offensive e scandalose". La causa è stata risolta il giorno successivo alla sua presentazione.

Le immagini esplosive del video di sorveglianza hanno contraddetto le precedenti affermazioni di innocenza di Combs e, di conseguenza, ha caricato un video su Instagram in cui si scusava.

"Il mio comportamento in quel video è inaccettabile. Assumo la piena responsabilità per le mie azioni in quel video", ha detto.

Le Forze dell'Ordine Hanno Sequestrato Armi, Droga e 'Supply Freak Off' durante le Perquisizioni delle Case di Combs

Durante le perquisizioni delle residenze di Combs a Miami e Los Angeles nel marzo, gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno sequestrato armi da fuoco, munizioni, droga e un'enorme scorta di olio per bambini e lubrificante, secondo l'indictment.

L'indictment sostiene che Combs avrebbe organizzato 'Freak Off' eventi, che includevano elaborate avventure sessuali che coinvolgevano la somministrazione di droga e la coercizione di vittime per eseguire atti sessuali prolungati con lavoratori del sesso maschile.

Le forze dell'ordine hanno confiscato "supply Freak Off" come droga e oltre mille bottiglie di olio per bambini e lubrificante dalle sue residenze, secondo l'indictment.

Inoltre, l'indictment accusa gli associati di Combs di portare armi da fuoco e afferma che Combs avrebbe brandito armi da fuoco per intimidire e minacciare gli altri. Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno trovato armi da fuoco e munizioni durante le loro perquisizioni delle case di Combs, tra cui tre fucili AR-15 con numeri di serie alterati e un grande caricatore tamburo, secondo l'indictment.

Le autorità statunitensi stanno collaborando strettamente con la vittima per garantire la sua sicurezza e la giustizia, poiché sono loro che stanno indagando le accuse contro Combs. Nonostante Combs abbia caricato un video su Instagram in cui si scusa, l'indictment serve come un promemoria netto delle sue presunte azioni e della gravità delle accuse contro di lui.

