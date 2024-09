Informazioni sull'arresto di Tyreek Hill, il giocatore dei Miami Dolphins.

Hill è stato fermato solo poche ore prima di affrontare i Jacksonville Jaguars, come ha descritto il suo agente per una violazione del codice della strada. La sera di lunedì, il dipartimento di polizia ha rilasciato il video dell'incidente.

Il ricevitore principale della partita, che ha segnato un impressionante touchdown da 80 yard nel vittorioso recupero per 20-17 contro i Jaguars, ha espresso confusione riguardo alla sua alterco prepartita con le forze dell'ordine.

Dopo il touchdown contro i Jaguars, Hill ha mimato di essere ammanettato mettendo le braccia dietro la schiena con i polsi uniti.

Ecco i dettagli del fermo di Hill prima della partita di domenica:

Le telecamere del corpo della polizia mostrano Hill che viene fatto scendere dall'auto

Il dipartimento di polizia di Miami-Dade (MDPD) ha sorprendentemente rilasciato il video dell'incidente lunedì sera, registrato dalle telecamere del corpo della polizia.

La direttrice del dipartimento, detective Stephanie V. Daniels, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Mentre la procedura standard è quella di rilasciare il video delle telecamere del corpo dopo il processo di revisione interna, stiamo rilasciando il materiale disponibile - in totale 105 minuti e 33 secondi - il giorno dopo l'incidente per confermare il nostro impegno nell'informare il pubblico."

Il video mostra un agente della polizia che si avvicina all'auto di Hill e bussa al finestrino dopo che Hill gli ha fatto cenno di fermarsi. Hill abbassa il finestrino quando l'agente bussa e risponde: "Ehi, non bussare al mio finestrino così." L'agente chiede a Hill perché non indossa la cintura di sicurezza. Hill non risponde e continua a ripetere: "Non bussare al mio finestrino così."

L'agente spiega perché Hill aveva il finestrino chiuso e dice che ha bussato per informarlo della sua presenza.

"Dammi il mio verbale, fratello, così posso andare. Sono in ritardo. Fai quello che devi fare," dice Hill prima di alzare il finestrino.

L'agente gli ordina di tenere il finestrino abbassato e bussa di nuovo, ma Hill non sembra rispondere. Un altro agente bussa di nuovo e ordina a Hill di tenere il finestrino abbassato. Hill abbassa slightly il finestrino e risponde: "Non dirmi cosa fare."

L'agente minaccia di far scendere Hill dall'auto se non obbedisce e gli ordina subito di uscire. Un altro agente apre la portiera dell'auto di Hill e inizia a farlo scendere, dicendo: "Scendi!" mentre Hill risponde: "Sto scendendo."

Due agenti sono visti mentre spingono Hill a terra mentre un altro agente gli sta sopra. Hill dice più volte: "Mi stanno arrestando" e l'agente che lo trattiene dice: "Quando ti diciamo di fare qualcosa, tu la fai. Capisci? Capisci? Non quello che vuoi, ma quello che diciamo. Sei un po' cambiato."

Hill dice: "Sto scendendo, sto scendendo" e lo stesso agente dice: "Troppo tardi."

"Va bene, fratello, portami in prigione, fratello fai quello che devi fare," dice Hill. "Lo faremo," risponde l'agente.

Il tempo tra quando l'agente ha bussato per la prima volta al finestrino di Hill e quando è stato completamente ammanettato a terra è di circa 1,5 minuti. Gli agenti aiutano quindi Hill a rialzarsi e farlo sedere sul marciapiede. Mentre un agente lo guida lentamente per farlo sedere a terra, Hill dice: "Aspetta, fratello. Ho appena fatto un'operazione al ginocchio." Mentre parla, un altro agente viene dietro di lui e gli mette un braccio intorno al petto. Comincia a tirare Hill verso il basso mentre Hill ripete: "Ho appena fatto un'operazione al ginocchio."

L'agente che trattiene Hill dice: "Davvero, che coincidenza. Hai fatto un'operazione alle orecchie quando ti abbiamo detto di abbassare il finestrino?"

"Fratello, calmati!" urla Hill.

Hill parla con CNN, notando di essere ancora sotto shock

Hill ha parlato con CNN's Kaitlan Collins lunedì, raccontando che tutto è successo molto rapidamente.

"Stavo seguendo le regole. Non stavo andando veloce perché sai che ho degli infortuni, ho cose con cui ho a che fare. Gioco uno sport fisico, lo faccio da un po' di tempo, quindi sto affrontando alcune cose. Immagino che gli agenti abbiano pensato che non stessi facendo le cose al loro ritmo. Lo stavo facendo, ma sono ancora un po' sotto shock per questo," ha detto Hill. "Sono imbarazzato."

Hill ha anche parlato del momento in cui la situazione è degenerata, dicendo che è successo quando gli agenti gli hanno chiesto di abbassare il finestrino.

"Quando l'agente è venuto e ha bussato al mio finestrino, ho abbassato il finestrino, ho cooperato, gli ho dato la mia ID. Poi ho subito rialzato il finestrino e poi dopo ho rialzato il finestrino, e poi è tornato al finestrino e ha detto: 'Abbassa il finestrino ora, abbassa il finestrino' e poi l'ho abbassato," ha detto Hill.

"Non volevo creare una scena perché... se abbasso il finestrino, le persone che passano, che guidano, si accorgeranno che sono io e cominceranno a fare foto. Non volevo creare una scena, volevo solo prendere il verbale e poi andare per la mia strada e avere una bella domenica."

Il 30enne è stato chiesto di un precedente commento in cui diceva che la situazione avrebbe potuto svolgersi diversamente se non fosse stato Tyreek Hill.

"La realtà è che è così. Se non fossi stato Tyreek Hill, nel peggiore dei casi avremmo avuto un articolo diverso. Tyreek Hill è stato sparato davanti allo stadio Hard Rock, quello sarebbe il peggiore dei casi," ha detto Hill. "È pazzesco che io e la mia famiglia abbiamo dovuto passare attraverso tutto questo."

A proposito dell'incidente con Tyreek Hill, ho avviato un'indagine interna per esaminare a fondo la situazione. Uno degli ufficiali coinvolti è stato temporaneamente assegnato ad altre mansioni fino al termine dell'indagine," ha dichiarato Daniels in una dichiarazione.

"Valuto la trasparenza e la responsabilità all'interno della nostra comunità e sono impegnato a rispettare questi principi riguardo ai miei ufficiali."

Il rappresentante di Hill, Drew Rosenhaus, ha descritto la situazione come "spezzante, disturbante e ingiustificata". Rosenhaus ha espresso shock per gli eventi, affermando "Tyreek stava semplicemente cercando di fare il suo lavoro, prepararsi per la partita. Le azioni della polizia nei suoi confronti erano inaccettabili - lo hanno trattenuto, costretto a terra e hanno usato una forza ingiustificata. È solo devastante."

In una conversazione separata con ESPN, Rosenhaus ha affermato che Hill non aveva subito ferite fisiche ma era emotivamente sconvolto dopo l'episodio. Ha aggiunto inoltre "Tyreek esprime regolarmente il suo rispetto per la polizia. Addirittura, ha espresso il desiderio di diventare un giorno un ufficiale di polizia. Tuttavia, questo incidente lo ha lasciato senza parole."

Un altro giocatore dei Dolphins trattenuto

Un altro giocatore dei Dolphins, Calais Campbell, è stato anche ammanettato dopo aver cercato di risolvere la situazione con gli ufficiali.

Parlando con ESPN, Campbell, un veterano della NFL con 17 anni di esperienza, ha raccontato la sua esperienza di essere arrivato sulla scena, aver tentato di placare gli animi e alla fine essere stato trattenuto dalla polizia.

Il tackle difensivo è uscito dalla sua auto con le mani alzate, si è avvicinato agli ufficiali e ha spiegato la sua amicizia con Hill. Ha espresso la sua convinzione che la situazione avrebbe potuto essere evitata. L'ufficiale, however, gli ha ordinato di andarsene, minacciando di rimuovere la sua auto se non avesse obbedito.

"Ho detto all'ufficiale che mi sarei spostato dove lui voleva, ma non me ne sarei andato dalla scena. Era mio amico e volevo stargli accanto in quel momento difficile," ha raccontato Campbell.

Quando Campbell si è rifiutato di andarsene, l'ufficiale ha affermato che era in arresto e lo ha ammanettato.

Campbell ha menzionato che il tight end Jonnu Smith era presente sulla scena, mentre Hill pregava i suoi compagni di squadra di non abbandonarlo.

Il sei volte Pro Bowler ha espresso gratitudine verso i suoi compagni per il loro supporto durante l'incidente. "Queste situazioni possono degenerare rapidamente. Abbiamo visto situazioni simili degenerare in tragedie negli Stati Uniti. La nostra presenza sulla scena potrebbe aver prevenuto un potenziale disastro," ha commentato Campbell.

Il sindacato di polizia difende gli ufficiali

Il sindacato di polizia che rappresenta gli ufficiali coinvolti ha difeso le loro azioni.

"All'incontro con Hill, egli non ha collaborato con gli ufficiali, il che, secondo la politica, ha richiesto l'uso delle manette per garantire la loro sicurezza," ha dichiarato Steadman Stahl, presidente dell'Associazione di Beneficenza della Polizia della Florida del Sud, in una dichiarazione a CNN.

"Hill ha continuato a non collaborare, rifiutandosi di sedersi, il che ha portato a una correzione a terra. Una volta risolta la situazione in pochi minuti, Hill ha ricevuto contravvenzioni per violazione del codice della strada e rilasciato.

"Attenderemo i risultati dell'indagine, ma al momento sosteniamo le azioni dei nostri ufficiali, insistendo sulla necessità di una comunicazione aperta e di una collaborazione futura," ha concluso Stahl.

La sindaca di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha elogiato i passi rapidi intrapresi dal dipartimento di polizia per indagare sulla situazione dopo l'incidente.

"Negli ultimi anni, il nostro paese ha affrontato importanti dibattiti sulla condotta della polizia e il processo di revisione interna fornirà chiarezza sulle ragioni per cui gli ufficiali hanno agito come visto nel video," ha dichiarato Levine Cava su Instagram.

