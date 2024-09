Informazioni relative al processo elettorale nel Brandeburgo

Prossime Elezioni in Brandeburgo, Germania: Il 22 settembre, circa 2,1 milioni di elettori in Brandeburgo decideranno il panorama politico della capitale dello stato, Potsdam. Persisterà l'impennata di BSW e AfD?

Dopo le elezioni in Sassonia e Turingia, Brandeburgo assiste ora al suo terzo voto statale in autunno 2024. Questa elezione non si limita solo a riempire il corpo legislativo a Potsdam o a determinare le future maggioranze nello stato orientale più popoloso della Germania, ma serve anche come test politico, appena un anno prima delle elezioni federali.

Gli ultimi sondaggi in Brandeburgo indicano notevoli guadagni per l'alleanza appena formata, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht. L'Altra per la Germania (AfD) potrebbe emergere come il partito più potente dello stato, come è successo in Turingia.

Ricorda: le grafiche delle elezioni sono basate sui dati dei sondaggi più recenti disponibili e saranno continuamente aggiornate fino al giorno delle elezioni.

Attualmente, il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD), che detiene la carica di Ministro-Presidente in Brandeburgo con Dietmar Woidke, è previsto ricevere circa il 26% dei voti nei sondaggi recenti, piazzandosi secondo all'AfD. L'Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU) si aspetta di ricevere tra il 15 e il 18% dei voti.

Secondo gli istituti di sondaggio, i Verdi e il Partito della Sinistra sono previsti subire perdite in Brandeburgo. I Verdi hanno ottenuto circa il 5% durante l'estate e potrebbero avere difficoltà a ottenere l'accesso al parlamento statale o addirittura un mandato diretto. Dopo la scissione dal BSW, il Partito della Sinistra è previsto subire significativi cali, scendendo sotto la soglia del 5% in alcuni sondaggi. Il Movimento dei Cittadini Uniti di Brandeburgo (BVB) e i Liberali (FW) sono anch'essi poco probabili a ottenere seggi nel parlamento statale. Il Partito Democratico Liberale (FDP) ha un ruolo marginale in Brandeburgo.

I risultati dei sondaggi attuali forniscono solo uno snapshot. Molte cose possono cambiare nell'opinione pubblica e tra gli elettori entro il giorno delle elezioni. Il Ministro-Presidente di Brandeburgo Woidke e il Cancelliere Federale Olaf Scholz hanno espresso la loro fiducia nell'SPD che vincerà le elezioni statali del 22 settembre.

Woidke ha notato che, nel 2019, l'AfD era in testa nei sondaggi, ma l'SPD è ancora uscita come il partito più forte. Il leader dell'SPD Scholz sostiene il suo collega di partito nella campagna elettorale statale da una certa distanza, senza apparizioni congiunte. Tuttavia, Scholz ha espresso la sua fiducia in Woidke e nelle possibilità dell'SPD: "Sono certo che il popolo di Brandeburgo concederà a lui un nuovo mandato e voterà l'SPD come il partito più forte." Il collegio elettorale federale di Scholz si trova anche in Brandeburgo.

Le future proporzioni della maggioranza nel parlamento statale di Potsdam saranno ultimate il giorno delle elezioni, con un impatto sostanziale previsto dall'affluenza alle urne. Alle ultime elezioni statali cinque anni fa, il 61,3% degli elettori ha votato.

Questo era significativamente più alto del precedente punto più basso del 47,9% nel 2014 e, nel complesso, la terza più alta percentuale di partecipazione in tutte le precedenti elezioni statali in Brandeburgo dal 1990. La volontà di votare il 22 settembre potrebbe influire significativamente sull'esito delle elezioni: una partecipazione del 61,3% si tradurrebbe nei non votanti - se fossero un partito separato - diventando la fazione più forte nel parlamento statale con il 38,7%.

Attualmente, Woidke - solo il terzo Ministro-Presidente in Brandeburgo dalla riunificazione - ha guidato un governo di coalizione rosso-nero-verde con la CDU e i Verdi dal 2019. Secondo i più recenti risultati dei sondaggi, questa coalizione sarebbe sufficiente per un proseguimento.

Una nuova alleanza a due partiti potrebbe incontrare difficoltà: l'SPD non otterrebbe una maggioranza con né una coalizione rosso-nera né rosso-verde, secondo i sondaggi. Anche una coalizione ipotetica con il nuovo BSW non garantirebbe una base stabile in Brandeburgo. Per una formazione di governo di successo, l'SPD dovrebbe quindi entrare in almeno una coalizione a tre partiti.

L'AfD, nonostante le buone possibilità di diventare la fazione più forte nel parlamento statale, probabilmente rimarrebbe senza potenziali partner: il partito, considerato saldamente di estrema destra in Brandeburgo, potrebbe fornire il maggior numero di MPs, ma sarebbe ancora lontano da qualsiasi speranza di potere di governo.

In caso di vittoria dell'AfD, Woidke ha già annunciato la sua rinuncia in anticipo e l'ha confermata ripetutamente. "Se l'AfD si piazza al primo posto, non posso continuare come Ministro-Presidente", ha detto Woidke, ad esempio in un'intervista con il "Tagesspiegel". "Certo, allora ne avrei le conseguenze." Il suo chiaro obiettivo elettorale è quello di sconfiggere l'AfD nelle elezioni del 22 settembre.

Cosa accadrebbe senza Woidke è ancora da determinare. Woidke esclude anche trattative di coalizione con il BSW - a condizione che il leader del partito BSW Sahra Wagenknecht sia direttamente coinvolta. "Il BSW è una scatola nera", ha detto Woidke. "Dovremo vedere se è disposto a parlare, se una cooperazione sarebbe possibile o no."

In Brandeburgo dipende anche dalle prestazioni dei Verdi, della Sinistra e dei Liberali alle urne. Per lui, è "inimmaginabile", ha detto Woidke, che "le cose in Brandeburgo andrebbero come sono attualmente discusse in Sassonia e Turingia, con la signora Wagenknecht che vorrebbe gestire gli affari dello stato come un'unica donna dalla Saarland".

La forza dei partiti nello stato legislativo dipende dalle proporzioni dei voti validi. "La rappresentanza individuale inizia con i rappresentanti eletti direttamente tramite mandati di circoscrizione e prosegue con il posizionamento dei rappresentanti di ciascuna lista di partito", chiarisce il commissario elettorale dello stato. A causa di aggiustamenti e mandati in eccesso, il numero di legislatori potrebbe potenzialmente aumentare fino a un massimo di 110.

Il numero tipico di seggi nel parlamento dello stato di Potsdam è di 88. Quarantaquattro di questi seggi sono ottenuti attraverso mandati diretti dalle elezioni di maggioranza personale nelle 44 circoscrizioni. I rimanenti 44 seggi sono riempiti dalle liste dei partiti, in base ai risultati delle elezioni proporzionali.

Sulla scheda elettorale, accanto ai nomi dei candidati della circoscrizione, sono elencate un totale di 14 liste statali dei partiti politici, associazioni e associazioni di liste autorizzate. Durante le elezioni statali, ogni elettore ha la possibilità di esprimere un totale di due preferenze. La pratica di esprimere due voti è nota: con due preferenze, si ottiene un primo voto per l'elezione di un candidato nella circoscrizione (mandato diretto) e un secondo voto per l'elezione della lista di un partito o associazione politica (mandato di lista).

I residenti dello stato con cittadinanza tedesca e residenza permanente nel Brandeburgo di età pari o superiore a 16 anni sono eleggibili per votare. Si stima che il numero di elettori per la prima volta alle elezioni statali sia di circa 100.000.

Nella precedente legislatura statale, l'SPD era in testa con 25 membri, seguita dall'AfD con 23 e la CDU con 15. Alleanza 90/I Verdi e La Sinistra avevano ciascuno 10 rappresentanti. La coalizione "BVB / Liberi Elettori" forniva 5 titolari di mandato. Finora, la legislatura statale è consistita in sei partiti politici.

Le elezioni per il Landtag del Brandeburgo sono previste per l'autunno del 2024, come anteprima delle elezioni federali dell'anno successivo. Gli attuali sondaggi indicano un potenziale aumento per l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht, e una forte performance dell'Altra per la Germania (AfD), che potrebbe renderli il partito più potente nel Brandeburgo, similmente alla loro posizione nella Turingia.

