Informazioni relative al processo elettorale austriaco

L'Austria sta attraversando significativi cambiamenti politici: nelle elezioni del Consiglio Nazionale del 29 settembre, il Partito Popolare Austriaco (OVP) potrebbe perdere la sua maggioranza nella seconda camera parlamentare. I sondaggi indicano un aumento di sostegno per il partito di destra populista Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ).

L'OVP potrebbe subire consistenti perdite nelle elezioni parlamentari. Oltre all'OVP, gli opinionisti prevedono maggiori perdite per i Verdi austriaci, che hanno ottenuto il loro miglior risultato alle elezioni del 2019 con il 13,5%. Il Partito Socialdemocratico d'Austria (SPÖ) sembra relativamente stabile, secondo i sondaggi, intorno al 21% dei voti.

La scena politica è probabile che si sposti significativamente: l'Austria sembra spostarsi a destra, secondo i sondaggi. L'attuale governo di coalizione di conservatori e verdi, guidato dal Cancelliere Karl Nehammer, non è probabile che duri oltre le elezioni.

Sulla base dei sondaggi più recenti, OVP e Verdi otterrebbero solo 56 seggi su un totale di 183 nel Consiglio Nazionale. Una coalizione a tre partiti con i Socialdemocratici austriaci come partner aggiuntivo è teoricamente possibile.

Accanto alla destra, anche i liberali austriaci mostrano aumenti nei sondaggi. NEOS - Il Nuovo Partito Austriaco potrebbe ottenere tra il 9 e l'11% dei voti nelle elezioni della fine di settembre. Ciò renderebbe NEOS, che sta per "Libertà, Progresso e Giustizia" in Austria, la nuova quarta forza politica più forte del paese.

Vari partiti minori stanno ampliando lo spettro politico: partiti come il Partito Comunista d'Austria (KPÖ) e la giovane "Bierpartei" (BPÖ) hanno una possibilità di entrare in parlamento. In particolare, la BPÖ, che è iniziata come un partito divertente e satirico, potrebbe superare questa volta la soglia del quattro per cento.

Tuttavia, la "Lista Madeleine Petrovic" (LMP) ha poche possibilità di superare la soglia elettorale stabilita dal sistema elettorale austriaco. La LMP è un partito anti-vaccini e di tutela dell'ambiente che è emerso dall'opposizione alle misure statali durante la pandemia di coronavirus.

La candidata principale della LMP, Madeleine Petrovic, ha servito come membro verde del Consiglio Nazionale dal 1990 al 2003. Proprio come la BPÖ, la LMP partecipa per la prima volta alle elezioni del Consiglio Nazionale del 29 settembre. La "Lista" è prevista per ottenere fino all'1% dei voti, secondo i sondaggi.

L'influenza degli eventi attuali, come la catastrofe delle inondazioni, sul comportamento elettorale e l'esito delle elezioni resta da vedere. La distribuzione esatta dei seggi sarà determinata dal conteggio dei voti nella notte delle elezioni.

Le soglie elettorali sono applicate in un processo a più fasi. "Per le elezioni del Consiglio Nazionale, il territorio federale austriaco è suddiviso in nove distretti elettorali regionali, che a loro volta sono suddivisi in un totale di 39 distretti elettorali regionali", secondo le spiegazioni del Ministero dell'Interno a Vienna.

Per essere considerati nella distribuzione dei seggi, i partiti devono o superare una certa soglia di percentuale in almeno uno dei 39 collegi regionali nella prima fase del conteggio, o ottenere più del quattro per cento di tutti i voti espressi a livello nazionale in una seconda fase. La soglia locale per i mandati diretti varia tipicamente dal 20 al 25% dei voti espressi localmente.

Ogni cinque anni, tutti i 183 seggi della camera parlamentare sono in gioco nelle elezioni del Consiglio Nazionale. Tutti i cittadini austriaci di età pari o superiore a 16 anni hanno il diritto di voto. Il Ministero dell'Interno ha stimato provvisoriamente il numero di elettori a 6.346.029, circa 51.000 in meno rispetto alle elezioni del 2019.

La Repubblica d'Austria ha una popolazione di circa 9,2 milioni di persone. Le regioni più popolose si trovano principalmente a nord e a est del paese. Vienna, la capitale, ha circa 2 milioni di abitanti. Il land di Bassa Austria ha una popolazione di circa 1,7 milioni, mentre l'Alta Austria, più a ovest, ne ha circa 1,5 milioni. La Stiria, nell'angolo sud-est, ha una popolazione totale di poco inferiore a 1,3 milioni. I rimanenti cinque land austriaci - Tirolo, Salisburgo, Carinzia, Vorarlberg e Burgenland - ospitano insieme 2,6 milioni di abitanti, rappresentando il 28,7% della popolazione totale.

Il Partito Popolare Austriaco (OVP) potrebbe perdere la sua maggioranza nelle elezioni del Consiglio Nazionale a causa di una possibile diminuzione del sostegno, mentre il partito di destra populista Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) registra un aumento di popolarità, secondo i sondaggi. Il cambiamento del panorama politico potrebbe portare all'attuale governo di coalizione di conservatori e verdi, guidato dal Cancelliere Karl Nehammer, a non durare oltre le elezioni.

Leggi anche: