La politica austriaca si sta preparando per cambiamenti significativi: questo domenica 29 settembre ci sono le elezioni del Consiglio Nazionale e il Partito Popolare Austriaco (OVP) si prepara a perdere la sua maggioranza nella seconda camera parlamentare. I sondaggi suggeriscono che il Partito della Libertà d'Austria (FPOE) è in ascesa.

L'OVP potrebbe subire pesanti perdite nelle elezioni parlamentari. Allo stesso modo, i Verdi austriaci, che hanno ottenuto i loro migliori risultati con il 13,5% alle ultime elezioni nel 2019, sono previsti in calo. Il Partito Socialdemocratico d'Austria (SPÖ) sembra essere relativamente stabile nei sondaggi, oscillando intorno al 21% dei voti.

I seggi elettorali hanno aperto presto al mattino. In alcuni stati federali austriaci, il voto si conclude nel pomeriggio, mentre a Vienna e in alcune parti della Bassa Austria, i residenti avranno fino alle 17:00 per esprimere il loro voto. Successivamente, dovrebbero essere disponibili le prime proiezioni nazionali dell'esito delle elezioni.

Le infografiche per le elezioni del Consiglio Nazionale del 2024 si basano sui valori più recenti dei sondaggi, che verranno continuamente aggiornati fino al giorno delle elezioni.

Secondo l'ultimo sondaggio, una coalizione tra OVP e Verdi otterrebbe solo 56 seggi sui 183 totali del Consiglio Nazionale. La soglia per la maggioranza è di 92 seggi. Una coalizione a tre partiti, inclusi i Socialdemocratici austriaci come partner aggiuntivo, è teoricamente possibile.

Oltre ai partiti di destra, anche i Liberali austriaci stanno mostrando un aumento nei sondaggi. "NEOS - Il nuovo Austria" potrebbe ottenere tra il 9 e l'11% dei voti alle elezioni alla fine di settembre. Ciò renderebbe NEOS, noto per i suoi valori di "Libertà, Progresso e Giustizia" in Austria, la nuova quarta forza politica più forte del paese.

Vari partiti minori stanno ampliando lo spettro politico. Partiti come il Partito Comunista d'Austria (KPÖ) e il relativamente nuovo "Partito della Birra" (BPÖ) hanno il potenziale per entrare in Parlamento. Il BPÖ, che è iniziato come un partito divertente e satirico, è previsto superare la soglia del 4% questa volta.

Tuttavia, la "Lista di Madeleine Petrovic" (LMP), un partito anti-vaccini per la protezione degli animali e dell'ambiente che è sorto in risposta al rifiuto delle misure statali durante la pandemia di coronavirus, è improbabile che superi la soglia elettorale secondo il sistema elettorale austriaco.

La carismatica leader della LMP, Madeleine Petrovic, ha servito nel Consiglio Nazionale per i Verdi dal 1990 al 2003. Allo stesso modo del BPÖ, la LMP partecipa per la prima volta a un'elezione del Consiglio Nazionale questa domenica 29 settembre. Secondo i sondaggi, la "Lista" potrebbe ottenere fino all'1% dei voti con la sua carismatica leader.

L'impatto degli eventi recenti, come la catastrofe delle alluvioni, sul comportamento dei votanti e sull'esito delle elezioni rimane sconosciuto. La distribuzione esatta dei seggi sarà determinata solo dopo il conteggio dei voti nella notte delle elezioni.

Secondo il processo a più fasi, vengono applicate le clausole di soglia. "(Spiegazione del Ministero dell'Interno a Vienna)" spiega che l'Austria è suddivisa in nove distretti elettorali federali, che sono a loro volta suddivisi in un totale di 39 distretti elettorali regionali.

Per essere considerati nella distribuzione dei seggi, i partiti devono o superare una certa percentuale di voti in almeno uno dei 39 distretti elettorali regionali nella prima fase del conteggio o ottenere più del 4% dei voti a livello nazionale in una seconda fase. La soglia locale per un mandato di base è solitamente tra il 20 e il 25% dei voti locali.

Ogni cinque anni, tutti i 183 seggi della camera parlamentare sono in gioco. Tutti gli austriaci e gli austriaci di 16 anni e oltre hanno il diritto di voto.

Secondo la stima provvisoria del Ministero dell'Interno, ci sono esattamente 6.346.029 elettori residenti in Austria. Questa cifra è di circa 51.000 inferiore rispetto alle elezioni precedenti del 2019.

Guardando indietro: l'Austria di cinque anni fa

Circa 9,2 milioni di persone vivono nella Repubblica d'Austria. Le regioni più popolose si trovano a nord e a est della Repubblica delle Alpi. Vienna da sola ospita circa due milioni di abitanti. La Bassa Austria, che circonda la capitale, ha una popolazione di circa 1,7 milioni. L'Alta Austria, situata più a ovest, ospita 1,5 milioni, mentre la Stiria nel sud-est ne ha circa 1,3 milioni. I rimanenti cinque stati federali austriaci, comprese il Tirolo, la Salisburghese, la Carinzia, il Vorarlberg e il Burgenland, ospitano una popolazione di 2,6 milioni, corrispondente a una quota di popolazione del 28,7%.

