Sta emergendo un risultato chiaro in Austria: il partito conservatore "Partito Popolare Austriaco" (ÖVP) sta subendo una significativa riduzione della maggioranza nel Parlamento durante le elezioni del Consiglio Nazionale. Il partito di destra populista "Partito della Libertà d'Austria" (FPO) guida trionfalmente la notte delle elezioni.

Secondo le proiezioni della notte, il FPO è previsto al 28,8%, diventando la nuova forza dominante con il suo candidato principale Herbert Kickl. Si tratta della prima volta nella storia della Repubblica delle Alpi che un partito di destra emerge vittorioso in un'elezione del Consiglio Nazionale. I risultati preliminari dopo la chiusura dei seggi hanno mostrato i populisti di destra momentaneamente al comando con oltre il 29% dei voti. Si attende un risultato ufficiale intorno alle 23:00.

Il ÖVP scende al secondo posto con un previsto 26,3%, come riportato dal broadcaster pubblico austriaco ORF. I socialdemocratici austriaci (SPÖ) scendono al terzo posto con lievi perdite e devono accettare il loro peggior risultato in un'elezione del Consiglio Nazionale con il 21,1%. Nonostante una differenza dell'1% di percentuale, l'SPÖ rimane solo leggermente sotto il livello del 2019.

Il partito liberal-neocon (NEOS) entrerà nel Consiglio Nazionale con il 9,2%, superando i Verdi (8,3%). I Verdi austriaci, che hanno fatto parte del governo in una coalizione con l'ÖVP in passato, subiscono una perdita di 5,6 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, e l'ÖVP subisce una perdita di 11,2 punti percentuali. Di conseguenza, l'ÖVP e i Verdi devono accettare le più grandi perdite tra tutti i partiti rispetto alle elezioni precedenti.

La dinamica del potere politico nella Repubblica delle Alpi è stata radicalmente cambiata da queste elezioni. L'Austria si sta spostando verso destra, con quasi il 30% per il FPO. La coalizione governativa attuale di conservatori e Verdi guidata dal Cancelliere Karl Nehammer non può sopravvivere alle elezioni nella sua forma attuale. La partecipazione elettorale, secondo le statistiche attuali, è di circa il 78,0%.

L'identità del partito che fornirà il prossimo cancelliere rimane incerta. Sulla base delle proiezioni della notte delle elezioni, non solo FPO e ÖVP insieme, ma anche ÖVP e SPÖ, potrebbero avere una maggioranza nel Consiglio Nazionale, sebbene molto stretta. Con l'aggiunta di un terzo partner di coalizione, conservatori e socialdemocratici avrebbero una solida base per formare un governo. Una coalizione con i liberali o i Verdi è possibile.

L'ÖVP, che ha finora fornito il cancelliere austriaco attraverso Karl Nehammer, non ha alcuna intenzione di collaborare con il vincitore delle elezioni Herbert Kickl del FPO di destra in un governo sotto qualsiasi circostanza. "Questo è rimasto il caso ieri, rimane il caso oggi e continuerà ad essere il caso domani", ha dichiarato il Segretario Generale dell'ÖVP Christian Stocker in una prima reazione.

Il FPO ha avuto un coinvolgimento nel governo austriaco come partner minore in passato, ma se le proiezioni si rivelano vere e i populisti di destra diventano la forza più forte nel Consiglio Nazionale austriaco, rimane incerto se il leader del partito Kickl riuscirà a formare una maggioranza stabile. Ad esempio, il Cancelliere e leader dell'ÖVP Nehammer ha ripetutamente escluso la cooperazione con Kickl come capo del governo.

Kickl ha assunto la guida del FPO dopo lo scandalo di corruzione "Ibiza gate" del 2021. Con teorie del complotto sulle misure di protezione contro il corona, slogan ostili contro i migranti e aspre critiche all'assistenza dell'Austria all'Ucraina in risposta all'aggressione russa, ha guadagnato consensi per il FPO.

Kickl ha fatto scalpore durante la campagna elettorale con audaci infrazioni dei tabù. Ha inserito la "rimigrazione" tra i suoi obiettivi politici, che comporta l'espulsione dei cittadini austriaci con radici non europee considerati insufficientemente integrati.

Il leader del FPO Herbert Kickl ha confermato le rivendicazioni del suo partito al governo. "Siamo preparati a guidare un governo", ha dichiarato Kickl la sera delle candidate dei partiti più grandi sulla televisione austriaca. Il FPO è aperto a partnership in tutte le direzioni, ha sottolineato Kickl.

Oltre al campo di destra, i liberali austriaci hanno dimostrato guadagni nei sondaggi. Il partito "Il Nuovo Austria" (NEOS) - che sta per "Libertà, Progresso e Giustizia" in Austria - è pronto a diventare la nuova quarta forza politica più forte nel paese davanti ai Verdi.

Il partito BIER e il KPO hanno mostrato aumenti. Tuttavia, il partito BIER, il KPO e altri partiti minori non sono entrati in Parlamento.

L'esito delle elezioni è rimasto incerto a causa di influenze come disastri naturali, specificamente alluvioni, sul sentimento pubblico e sulle tendenze del voto. Tuttavia, era evidente che il sostegno del governo era probabile che diminuisse tra il pubblico fin dall'inizio.

Il Consiglio Nazionale Austriaco condivide similitudini con il Bundestag tedesco in termini di funzione all'interno della struttura politica della Repubblica delle Alpi. Come secondo corpo della camera legislativa insieme al Consiglio Federale Austriaco, il Consiglio Nazionale serve come organo principale per la legislazione e una piattaforma per il dibattito parlamentare.

In Austria, ci sono restrizioni nel processo di voto durante la fase di conteggio dei voti. Il territorio federale austriaco è suddiviso in nove distretti elettorali regionali e in un totale di 39 distretti elettorali regionali per le elezioni del Consiglio Nazionale, secondo l'esplicazione del Ministero dell'Interno a Vienna.

Per essere considerati per l'assegnazione dei seggi, i partiti devono superare una specifica soglia di percentuale in almeno uno dei 39 distretti elettorali regionali o raccogliere più del 4% dei voti a livello nazionale nella seconda fase. La soglia locale per il mandato di base si situa tra il 20 e il 25% dei voti locali.

Ogni cinque anni, tutti i 183 seggi del corpo parlamentare sono in gioco. Gli elettori idonei, compresi gli austriaci e i cittadini austriaci di età superiore ai 16 anni, costituiscono circa 6.346.059 individui. Questa cifra è leggermente inferiore ai 6.396.799 elettori idonei delle elezioni del 2019.

Rivedendo l'Austria: Cinque anni fa

Circa 9,2 milioni di persone popolano la Repubblica d'Austria. Le regioni più densamente popolate si trovano nella parte settentrionale e orientale della Repubblica delle Alpi. Vienna, con circa 2 milioni di abitanti, e la Bassa Austria a est, che ospita circa 1,7 milioni di persone, sono le aree più popolose. L'Alta Austria ha una popolazione di circa 1,5 milioni a ovest, e la Stiria a sud-est ha 1,3 milioni di residenti. Insieme, i rimanenti cinque stati federali austriaci del Tirolo, Salisburgo, Carinzia, Vorarlberg e Burgenland hanno 2,6 milioni di abitanti, che rappresentano il 28,7% della popolazione austriaca.

Durante le elezioni del Consiglio Nazionale del 2019, l'ÖVP ha ottenuto il 37,5% dei voti, diventando la forza più forte. La SPÖ è seguita, avendo ottenuto il 21,2% dei voti. L'FPÖ ha rivendicato il 16,2%, mentre i Verdi hanno mantenuto un sostegno costante con il 13,9% dei voti. I NEOS hanno attirato l'8,1% dell'elettorato. La partecipazione elettorale nel 2019 è stata del 75,6%, inferiore al 80,0% registrato durante le elezioni del Consiglio Nazionale del 2017.

Il Partito Popolare Austriaco (ÖVP) e il Partito della Libertà d'Austria (FPO) sono entrambi attesi per ottenere una significativa rappresentanza nel Consiglio Nazionale Austriaco, con l'FPO che potrebbe emergere come forza dominante. Ciò potrebbe influenzare significativamente le decisioni della commissione, poiché il Consiglio Nazionale Austriaco condivide similitudini con il Bundestag tedesco e serve come organo principale per la legislazione e il dibattito parlamentare in Austria.

Indipendentemente dalla composizione dei partiti, il Consiglio Nazionale Austriaco, composto da 183 seggi, deve attenersi a specifiche restrizioni nel processo di voto durante la fase di conteggio dei voti, garantendo che solo i partiti che superano una specifica soglia di percentuale in almeno uno dei 39 distretti elettorali regionali o raccolgono più del 4% dei voti a livello nazionale entrino nel corpo parlamentare.

