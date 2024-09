Informazioni ottenute in merito alla società taiwanese coinvolta nell'esplosione del pager in Libano.

Al uffici anonimi di Gold Apollo, situati nella periferia della capitale di Taipei, Hsu Ching-kuang, fondatore dell'azienda, ha espresso il suo dissenso nel essere coinvolto nell'attacco di massa. Ha sostenuto che i cercapersone utilizzati erano stati prodotti da un'azienda europea che legalmente utilizzava il suo marchio.

"I mi sento veramente un bersaglio," ha dichiarato Hsu ai reporter prima dell'arrivo della polizia per indagare. "Per decenni ho lavorato nella mia attività. Perché vengo improvvisamente coinvolto in questa situazione?"

Le foto del giorno precedente degli attacchi, che mostrano cercapersone danneggiati con il logo di Gold Apollo, hanno aumentato l'attenzione sull'azienda. Questa attenzione è aumentata ancora di più dopo che il New York Times ha rivelato, citando fonti anonime, che Israele avrebbe nascosto esplosivi nei dispositivi e aggiunto un interruttore di detonazione in ciascuno di essi.

La produzione di cercapersone è strettamente regolamentata a Taiwan a causa delle sue capacità di trasmissione, con autorità che effettuano ispezioni frequenti, ha informato un alto funzionario taiwanese di sicurezza a CNN.

I cercapersone di Gold Apollo erano in conformità con tutte le regolamentazioni, ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che non sono state trovate irregolarità durante l'ispezione. Le autorità stanno anche indagando sulla rivendicazione dell'azienda di aver affidato la produzione all'Europa, ha aggiunto il funzionario.

Fondata nel 1995, Gold Apollo produce una vasta gamma di dispositivi, dai cercapersone - dispositivi wireless in grado di inviare messaggi senza connessione a Internet, comunemente utilizzati dai servizi di emergenza e dagli ospedali - ai segnalatori per i ristoranti, secondo il sito web dell'azienda.

La società distribuisce i suoi prodotti a livello globale, ha dichiarato in un precedente rapporto dei media, vantandosi di essere uno dei principali fornitori di walkie-talkie e cercapersone negli Stati Uniti e in Europa, con agenzie di intelligence e servizi di emergenza tra i suoi clienti.

Hsu ha affermato che i cercapersone associati ai resoconti dei media del Libano erano stati prodotti e venduti da un partner europeo, che aveva stabilito una relazione con la sua azienda tre anni prima.

In una dichiarazione successiva, Gold Apollo ha identificato il distributore come BAC Consulting con sede a Budapest, dichiarando di avergli concesso la licenza per vendere i suoi prodotti in determinate regioni.

"BAC è responsabile in modo esclusivo della progettazione e della produzione dei prodotti," si legge nella dichiarazione.

CNN ha incontrato difficoltà nel contattare BAC tramite il sito web fornito da Gold Apollo.

Cercapersone esplosivi

Le foto che circolano sui social media dal Libano sembrano mostrare almeno un cercapersone dalla scena contrassegnato come modello Gold Apollo AR924, descritto come un dispositivo compatto, impermeabile che utilizza una batteria ricaricabile al litio, secondo le informazioni del prodotto sul sito web dell'azienda.

Gold Apollo ha dichiarato nella sua dichiarazione che l'AR924 era stato prodotto e venduto da BAC, coperto da un accordo di licenza. L'azienda ha rifiutato di condividere il contratto con CNN.

Hsu ha confermato che all'inizio della loro relazione, il partner europeo importava solo i cercapersone e i prodotti per le comunicazioni di Gold Apollo. Successivamente, il partner ha richiesto il permesso di produrre i propri cercapersone e utilizzare il marchio Gold Apollo, ha aggiunto Hsu.

Hsu ha menzionato che hanno riscontrato un'anomalia nei loro affari con l'azienda europea, facendo riferimento a un bonifico bancario in ritardo.

"Non siamo un grande giocatore, ma ci vantiamo della nostra responsabilità," ha detto. "Questo è estremamente umiliante."

Secondo il Ministero degli Affari Economici di Taiwan, Gold Apollo ha esportato circa 260.000 cercapersone dal Taiwan, principalmente negli Stati Uniti e in Australia, tra gennaio 2022 e agosto 2024.

Taipei non ha registrato l'esportazione di cercapersone Gold Apollo in Libano, ha dichiarato il ministero in una dichiarazione, promettendo di continuare le indagini.

Dispositivi a bassa tecnologia

Il modello AR924 non è disponibile a Taiwan, secondo l'alto funzionario taiwanese di sicurezza. Le compagnie telefoniche di Taiwan hanno interrotto i servizi di cercapersone nel 2011, a causa di una significativa diminuzione dell'uso con l'aumento della popolarità dei telefoni cellulari.

Il modello AR924 non è disponibile neanche negli Stati Uniti, ha informato un rappresentante del distributore di Gold Apollo a CNN.

La natura a bassa tecnologia dei cercapersone sembra aver attirato Hezbollah, un gruppo militante sostenuto dall'Iran con base in Libano.

All'inizio dell'anno, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha invitato i membri e le loro famiglie nella parte meridionale del paese, dove si sono intensificati gli scontri con le forze israeliane, a gettare via i loro cellulari, temendo che Israele potesse tracciare i loro movimenti attraverso questi dispositivi.

Hsu ha fondato Gold Apollo con TWD 100 milioni ($3,1 milioni) di capitale nel 1995, secondo il registro delle imprese di Taiwan.

All'epoca, i cercapersone, noti localmente come "BB call", erano di moda a Taiwan. Tuttavia, la sospensione dei servizi di cercapersone da parte delle compagnie telefoniche ha spinto Gold Apollo a concentrarsi sui mercati esteri, ha dichiarato Hsu a Taiwan's Commonwealth Magazine in un'intervista del 2011.

Gold Apollo ha rapidamente dominato i mercati dei cercapersone nei paesi occidentali, secondo il magazine. La maggior parte della domanda per i suoi cercapersone proveniva dalle agenzie di intelligence, dai servizi antincendio e dai dipartimenti della difesa negli Stati Uniti e in Europa, tra cui l'FBI, secondo il report.

Despite the company's claims of outsourcing production to Europe, authorities are still investigating Gold Apollo's involvement in the explosive pager incidents. Hsu emphasized that his business, which has been producing various devices for decades, has always adhered to regulations and has a diverse clientele, including intelligence agencies and emergency services.

Leggi anche: