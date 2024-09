Informazioni dall'incontro presidenziale ABC che coinvolge Donald Trump e Kamala Harris

In una prima risposta, Trump ha accusato Harris e il presidente Biden di non aver protetto il confine, portando a un aumento dei migranti che ha affermato essere "distruttivo per il nostro paese". Ha attaccato ripetutamente l'amministrazione attuale e suggerito che numerosi crisi globali avrebbero potuto essere evitate se fosse ancora alla Casa Bianca.

Harris si è presentata come presidente di tutti gli americani e si è preparata agli attacchi di Trump. Ha quindi provocato più di un'esplosione.

Questo è stato il secondo dibattito delle elezioni generali dell'anno, il primo da quando Biden ha lasciato la corsa. In seguito, i democratici hanno nominato Harris.

Ecco alcune osservazioni chiave dal primo segmento del dibattito:

Harris ha impostato l'atmosfera

Quando Harris e Trump si sono incontrati sul palco a Philadelphia, è stato il loro primo incontro di persona. Trump, sorprendentemente, ha saltato l'inaugurazione di Biden.

Harris ha impostato il tono attraversando lo spazio di sei piedi che separava il suo podio da quello di Trump e tendendo la mano per una stretta di mano. Si è presentata e ha detto: "Andiamo a fare un buon dibattito".

"Piacere di conoscerti", ha risposto Trump.

Questa è stata la prima stretta di mano in un dibattito presidenziale dal confronto Trump e Clinton del 2016. Trump aveva reso Clinton a disagio standole troppo vicino durante il loro dibattito in stile cittadino.

Trump ha guardato principalmente avanti mentre Harris parlava, mentre Harris comunicava attraverso espressioni del viso. Ha riso di alcuni commenti di Trump, ha fatto smorfie ad altri, ha scosso la testa in alcune occasioni e ha sembrato confusa a volte.

Quando Trump ha ripreso un mito infondato sui migranti haitiani a Springfield, nell'Ohio, che avrebbero mangiato i animali domestici dei residenti locali, Harris ha riso in modo beffardo mentre gesticolava e puntava il dito contro Trump.

Trump ha abbracciato le teorie del complotto

Indipendentemente dai segnali del suo compagno di corsa, Trump non si è trattenuto dal promuovere la popolare teoria del complotto durante il dibattito.

L'ex presidente ha menzionato la teoria del complotto infondata secondo cui i migranti haitiani che vivono a Springfield, nell'Ohio, mangiano i animali domestici. Ha detto a un certo punto: "A Springfield, mangiano i cani. Mangiano i gatti. Mangiano gli animali domestici delle persone che vivono lì".

Le autorità cittadine di Springfield hanno smentito qualsiasi affermazione secondo cui i migranti nella città mangerebbero effettivamente gli animali domestici. Trump, in risposta, ha insistito che "le persone in televisione" facevano affermazioni del genere. Quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, Trump ha risposto semplicemente: "Vedremo".

Quando il dibattito si è spostato sulla criminalità, Trump ha dichiarato che la criminalità era in aumento negli Stati Uniti, andando contro i dati dell'FBI che indicano che la criminalità è diminuita recentemente.

Trump ha evocato di nuovo una teoria del complotto diversa, affermando che l'FBI è profondamente corrotta e rilascia dichiarazioni false. Ha argomentato: "È stato un inganno".

Più tardi nel dibattito, Trump ha affermato che le elezioni negli Stati Uniti erano "un disastro" e ha suggerito che i democratici stavano cercando di consentire agli immigrati senza documenti di votare alle elezioni.

"Il nostro paese sta peggiorando", ha detto.

Debate controverso sull'aborto

Pochi momenti hanno sottolineato la differenza tra le prestazioni di Biden nel dibattito di giugno e quelle di Harris martedì più della discussione sull'aborto.

La vicepresidente, una fermissima sostenitrice dei diritti riproduttivi, è stata in grado di contrastare la difesa di Trump della sua politica sull'aborto più efficacemente di Biden.

L'ex presidente, che ha giocato un ruolo fondamentale nell'assegnare tre giudici della Corte Suprema che hanno rovesciato le protezioni federali sull'aborto, ha cercato di apparire più moderato sulla questione criticando i divieti di aborto alle sei settimane e esprimendo il sostegno per le eccezioni nei casi di stupro, incesto e vita della madre. Tuttavia, continua a difendere il rovesciamento di Roe v. Wade.

"Adesso non è più legato al governo federale", ha detto Trump. "Ho fatto un lavoro eccellente nel conseguirlo. Ci voleva coraggio per farlo".

Trump ha ripetuto diversi punti sull'aborto che aveva fatto durante il suo dibattito con Biden a giugno. Ha affermato che "tutti" volevano che l'argomento fosse devoluto agli stati,Despite strong opposition from Democrats and some independents. Ha anche fatto affermazioni factualmente incorrecte sui commenti di un ex governatore della Virginia riguardo ai bambini e agli aborti.

E Trump ha amplificato la falsa affermazione che alcuni stati consentono gli aborti dopo la nascita del bambino, che ha portato a una fact-check di ABC News' Linsey Davis.

"Non c'è stato uno stato in questo paese dove è legale uccidere un neonato dopo la nascita", ha detto Davis.

Harris ha risposto parlando di casi in cui le donne non sono state in grado di ottenere aborti dopo aver subito uno stupro o aver avuto difficoltà a ottenere cure per l'aborto.

"Vorresti sapere chi lo vuole?" Ha chiesto Harris. "Le donne che vogliono portare a termine una gravidanza mentre soffrono di complicazioni della gravidanza, lottando per ottenere cure per l'aborto in un pronto soccorso perché i medici temono di poter affrontare conseguenze legali, e sanguinano nel parcheggio dell'ospedale - lei non voleva questo".

A Springfield, Trump ha risposto alle critiche di Harris per aver distrutto il progetto di legge sull'immigrazione dicendo: "Stanno divorando i cani, stanno divorando i gatti".

Harris è sembrata confusa ma raramente ha sfidato il remark, sembrando soddisfatta di lasciare che Trump continuasse.

Trump è sembrato particolarmente arrabbiato per il commento di Harris sui suoi eventi di campagna. Nonostante il tentativo di Muir di riportare il dibattito sull'immigrazione, uno dei temi preferiti di Trump, l'ex presidente ha rifiutato di desistere.

"Innanzitutto, vorrei rispondere ai commenti sulla manifestazione", ha iniziato Trump, prima di prendere in giro le dimensioni del pubblico di Harris, poi lodando il proprio. "Nessuno lascia i miei comizi. Organizziamo i comizi più grandi, i comizi più straordinari della storia della politica".

Il primo

"Trump non ha un piano per te," ha detto Harris, rispondendo a una domanda sull'economia e guardando direttamente nella telecamera per interagire con gli spettatori.

Evidenziando la sua umile infanzia come "bambina di classe media", Harris ha presentato una visione economica con tagli fiscali per le famiglie e deduzioni fiscali per le imprese, mentre Trump, secondo lei, avrebbe semplicemente continuato a fornire agevolazioni fiscali per i ricchi.

Trump, ha continuato Harris, "non ha un piano per te perché è più concentrato sulla sua difesa personale che sul servirti."

Il messaggio della sua campagna ha costantemente dipinto Trump come un candidato egoista, e Harris ha rafforzato quel messaggio sul palco del dibattito.

"Lascia che te lo dica, non sentirai mai parlare di te. E ti dico: credo che tu meriti un presidente che ti mette al primo posto," ha detto.

Questa storia è ancora in sviluppo e verrà aggiornata.

Nel dibattito acceso, Harris ha strategicamente provocato Trump a più di un'esplosione, evidenziando ulteriormente il suo atteggiamento egoistico verso la politica. Nonostante le accuse sui migranti haitiani che mangiano animali a Springfield siano state smentite, Trump ha continuato a sostenere e promuovere tali teorie del complotto, rivelando ulteriormente il suo disprezzo per le informazioni di fatto in politica.

