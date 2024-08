Informativa giornaliera rivista: aggiornamenti sulle previsioni tropicali, informazioni sui processi di invecchiamento e annunci personali basati sulla metropolitana

👋 Ciao a tutti, è il 5 Things PM! La ricerca ha rivelato che il invecchiamento umano non è costante, ma invece sperimenta punti di salto significativi in specifici stadi della vita. Ecco quando puoi aspettarti che questo accada.

Ecco un rapido riassunto di ciò che potresti aver perso durante la tua giornata impegnata:

5 cose

1️⃣ Predizione tropicale: La stagione degli uragani è stata piuttosto attiva con cinque tempeste nominate, comprese una di categoria 5. Gli meteorologi hanno rivisto le loro previsioni per le attività tropicali future nell'Atlantico.

2️⃣ Bonus del bilancio: La maggior parte degli americani non è informata sull'Inflation Reduction Act, ma ha significativi risparmi per milioni su miglioramenti domestici come pannelli solari, nuovi elettrodomestici e isolamento. I residenti in California, Texas e Florida stanno sperimentando i benefici più significativi.

3️⃣ Prova del medicinale: Le persone che lottano contro l'obesità e i primi segni di diabete possono rallegrarsi poiché uno studio dell'azienda farmaceutica Eli Lilly ha trovato che il tirzepatide, un medicinale per la perdita di peso spesso utilizzato, riduce il rischio di progressione del diabete.

4️⃣ Risveglio dell'empatia: Despite le numerose divisioni sociali e politiche, nuove ricerche indicano che l'empatia sta effettivamente aumentando tra le giovani generazioni. Ecco come potenziare ulteriormente.

5️⃣ Pubblicità della metropolitana: Le persone in Cina stanno mettendo annunci personalizzati alle stazioni della metropolitana per vari scopi, come profili per appuntamenti, annunci di lavoro e messaggi di compleanno. Questa iniziativa genera entrate extra per i proprietari del sistema della metropolitana.

Guarda questo video

⚡Interruzione della natura: Una chiacchierata in giardino a tarda notte è stata interrotta da un lampo che ha acceso un palma vicina. Il padre di Lisette De La Cruz ha spento il fuoco con un tubo.

Titoli principali

• Gli Obama parleranno alla Convenzione Nazionale Democratica (giorno 2) • Trump ritira le precedenti affermazioni sul controllo dei tassi di interesse* • 'Molte opportunità' sono state perse per prevenire la sparatoria di massa nel Maine, secondo una revisione

117 anni

❗La persona più anziana del mondo, Maria Branyas Morera, che viveva in Spagna, è morta a 117 anni. La sua lunga vita è stata attribuita a numerosi fattori, tra cui "molta positività e l'evitamento di persone tossiche."

Guarda questo

💅 Mania della manicure: La popolarità delle unghie artistiche sta aumentando, con artisti delle unghie che arrivano a estremi - incluso l'uso di pietre preziose grossolane e delicati boccioli di fiori - per rendere felici i loro clienti.

Cosa c'è di tendenza

🎧 Grande mossa: Alex Cooper, la conduttrice del popolare podcast di sesso e relazioni "Call Her Daddy," sta passando da Spotify a SiriusXM per 125 milioni di dollari.

Mischia di celebrità

⭐ Amore eterno: Marlo Thomas ha onorato il suo defunto marito, Phil Donahue, condividendo ricordi e foto del loro matrimonio di 44 anni. Il famoso conduttore televisivo è morto all'età di 88 anni.

Rompicapo per il cervello

🌁 Sopra il paesaggio francese, il viadotto di Millau è il ponte più alto del mondo. Quanto è alto? A. 720 piedi B. 898 piedi C. 1,104 piedi D. 1,400 piedi⬇️ Scorri verso il basso per rivelare la risposta.

Spotlight sullo sport

🎾 Nessuna conseguenza: Il tennista numero uno del mondo Jannik Sinner ha evitato una sospensione, nonostante abbia testato positivo due volte per una sostanza proibita a marzo, secondo gli ufficiali. Il giocatore italiano ha recentemente vinto l'Open di Cincinnati.

Vibrazioni positive

🚌 In chiusura su una nota alta: Un gruppo di studenti chiamato The Real Young Prodigys del Kentucky ha prodotto una canzone e un video intitolati "Where My Bus At?" in risposta alla carenza di autobus scolastici. Assisti al loro messaggio creativo.

Ci vediamo dopo

🧠 Risposta al quiz: C. Il viadotto di Millau, situato in Francia, è alto 1,104 piedi.

