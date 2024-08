- Influenza dell'ondata di influenza da bluetongue nei bovini e nelle pecore

Malattia della lingua blu, che rappresenta una minaccia per pecore e bovini, si sta diffondendo rapidamente in Germania. Il numero di casi sta aumentando rapidamente, come segnalato dall'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) sull'isola di Riems. La causa di questo aumento è il gran numero e l'estrema attività di zanzare vettori del morbo nelle ultime settimane.

In soli dieci mesi, il patogeno si è diffuso in Germania. Dopo l'aggiunta della Sassonia lo scorso venerdì, non ci sono ancora stati segnalati casi a Berlino, come annunciato dall'FLI.

Quale tipo di patogeno è?

Si tratta di un virus, specificamente il virus della lingua blu, o BTV per brevità. Le pecore, i bovini, i camelidi sudamericani, le capre e i ruminanti selvatici sono particolarmente suscettibili a questo virus, che esiste in oltre 20 diverse varianti, note come serotipi. Attualmente, il tipo BTV-3 è diffuso in Germania e in altri paesi europei.

Come si infettano le pecore e i bovini?

La maggior parte dei virus BTV viene trasmessa da zanzare pungenti del gruppo Culicoides, che fanno parte della famiglia delle zanzare pungenti. Si riproducono principalmente in condizioni meteorologiche calde e umide.

Secondo un articolo della rivista "Science", le zanzare possono volare per diversi chilometri in pochi giorni - anche centinaia di chilometri con il vento in coda. Il trasporto di animali malati può anche contribuire alla diffusione del virus. Dopo una puntura di una zanzara infetta, il virus si moltiplica in alcuni linfonodi. Gli animali infetti sono generalmente immuni per tutta la vita. Una volta infettati con la variante attuale, gli animali non si ammaleranno nuovamente - ma possono farlo con altri serotipi.

Quanto è pericoloso il virus per gli esseri umani?

È completamente innocuo per gli esseri umani, come confermato dall'Istituto Friedrich-Loeffler. Il patogeno non è trasmissibile agli esseri umani. È possibile consumare carne e prodotti lattiero-caseari da animali vulnerabili senza preoccupazioni.

Come se la cavano gli animali colpiti?

La malattia della lingua blu è estremamente dolorosa e può essere fatale, a seconda del serotipo. Le pecore spesso soffrono di forti dolori alla bocca e zoppia, come segnalato dall'FLI. La caratteristica colorazione della lingua è relativamente rara. Nel bestiame, la malattia ha un decorso più lieve.

Secondo i dati dei Paesi Bassi, che sono stati colpiti da più tempo, in media un quarto delle pecore negli allevamenti colpiti muore per la variante attuale BTV-3/NET2023 - molto di più rispetto ad altre varianti. In alcuni allevamenti, anche più del 70% degli animali malati è morto. Il tasso di mortalità è anche più alto nel bestiame e la produzione di latte può diminuire significativamente nelle vacche da latte.

Qual è la situazione attuale?

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati casi da un numero crescente di stati federali. Mentre l'FLI ha registrato 13 operazioni zootecniche colpite a livello nazionale a giugno, a luglio erano già più di 1.200. E solo entro il 23 agosto, sono state segnalate più di 4.800 operazioni colpite.

L'FLI si aspetta più casi e più operazioni colpite per tutto l'anno. E: "Ci occuperemo sicuramente del BTV-3 anche nel prossimo anno".

In Germania ci sono circa 10,6 milioni di bovini (a maggio), con circa 3,7 milioni di vacche da latte. La Baviera, la Baden-Württemberg, il Basso Sassonia, la Renania Settentrionale-Vestfalia e lo Schleswig-Holstein rappresentano più del 75% dei bovini.

La diffusione del serotipo 3 della malattia della lingua blu sta procedendo in modo simile a quella del serotipo 8 nel 2007, secondo l'FLI. All'inizio moderata, il numero di nuovi casi di solito aumenta bruscamente nella seconda metà dell'anno e poi diminuisce di nuovo verso la fine dell'anno, a seconda della presenza e dell'attività delle zanzare vettori.

Da dove proviene la variante BTV-3/NET2023?

Si sospetta che provenga dall'Africa meridionale, anche se questo non è stato ancora confermato o smentito dall'FLI. Le significative differenze da tutte le precedenti epidemie di BTV-3 in Europa suggeriscono un'origine lontana.

L'istituto federale considera il commercio globale il mezzo di introduzione probabile. Non necessariamente con pecore o bovini: le zanzare infette potrebbero essere state portate con materiali.

La variante è stata rilevata per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. La prima infezione in Germania è stata confermata a ottobre 2023, in un allevamento di pecore nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Gli esperti concordano generalmente che il cambiamento climatico favorisce le epidemie della malattia rendendo più facile alle zanzare superare l'inverno e diffondersi successivamente più rapidamente. Le temperature più elevate promuovono anche la riproduzione del patogeno nelle zanzare.

Cosa significa l'epidemia per gli agricoltori?

A causa delle epidemie, lo status della Germania come "libera dalla malattia della lingua blu" è stato sospeso. Gli animali delle aree colpite possono essere spostati solo in aree BTV-free dopo i test e il trattamento con insetticidi, il che potrebbe ostacolare significativamente il commercio.

"Poiché tutti gli stati federali sono ora colpiti, il commercio all'interno della Germania dovrebbe essere possibile nuovamente senza requisiti speciali", ha detto l'associazione degli agricoltori. Tuttavia, il commercio con le regioni BTV-free nell'UE è fortemente limitato o soggetto a determinate condizioni.

Gli agricoltori affrontano anche perdite a causa della ridotta produzione di latte e animali morti. Durante l'epidemia di BTV-8 nel 2007, i fondi di compensazione per le malattie degli animali in Germania hanno pagato per 33.233 pecore morte e 10.240 bovini morti, secondo l'FLI.

Si può fare qualcosa per combatterla?

Un'ordinanza d'urgenza ha reso possibile l'uso di tre vaccini BTV-3. Questi possono ridurre i sintomi e la replicazione virale negli animali, secondo l'FLI. Tuttavia, non forniscono una protezione completa e gli animali vaccinati possono ancora essere infettati.

Secondo l'Istituto per il Futuro della Vita (FLI), le vaccinazioni sono il solo meccanismo di difesa per gli animali. Tuttavia, la vaccinazione volontaria, generalmente finanziata dai proprietari degli animali, ha un tasso di accettazione inferiore rispetto alla vaccinazione obbligatoria, che viene generalmente finanziata dal fondo per le malattie degli animali.

Secondo l'associazione degli agricoltori, "i vaccini sono ampiamente utilizzati". Purtroppo, non sono stati resi disponibili in tempo per le aree inizialmente colpite. Il successo delle vaccinazioni nel proteggere la popolazione animale avrà un impatto significativo sulla durata dell'epidemia.

La diffusione della Malattia della Lingu Blu in Germania è principalmente dovuta all'alta attività delle zanzare vettori di malattie, specificamente del gruppo Culicoides, che prosperano in un clima caldo con alta umidità. Secondo il testo, l'Agricoltura in Germania, in particolare l'allevamento di bovini e ovini, è attualmente colpita dalla rapida diffusione del serotipo BTV-3 del Virus della Lingu Blu.

