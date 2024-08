- Inflazione: un buon terzo prevede meno per la pensione

Più di un terzo dei tedeschi sta risparmiando meno per la pensione a causa dei significativi aumenti dei prezzi degli ultimi anni. Questo è il risultato di un'indagine online condotta dall'istituto di ricerca di mercato YouGov per conto del conglomerato assicurativo Axa. Mentre lo scorso anno il 32% aveva indicato di risparmiare meno per la pensione a causa del forte aumento dell'inflazione, questa volta è stato il 37%.

Tra il 24 e il 26 luglio sono state intervistate 2.053 persone in Germania. Secondo Axa, i risultati sono rappresentativi della popolazione tedesca di età pari o superiore a 18 anni.

L'indagine ha rilevato che il 62% dei rispondenti investe denaro in un piano pensionistico privato (esclusa la proprietà della casa) ogni mese. Lo scorso anno questa percentuale era del 56%.

Gli importi investiti variano notevolmente: attualmente, il 14% dei rispondenti investe meno di 100 euro al mese, mentre il 17% risparmia tra 100 e 200 euro al mese. Il 12% investe tra 200 e 300 euro al mese e l'8% risparmia tra 300 e 400 euro al mese. Il 11% investe più di 400 euro al mese.

È stato inoltre rilevato che solo circa uno su cinque (21%) si affida ora esclusivamente alla pensione statale. Lo scorso anno questa percentuale era del 27%.

Il Ministero federale degli Affari sociali raccomanda, soprattutto ai giovani, di avere una previdenza supplementare. "Il fatto che le persone vivranno più a lungo in futuro e che la proporzione di anziani aumenterà avrà un impatto, soprattutto in futuro. Di conseguenza, l'assicurazione pensionistica statale non sarà più in grado di offrire ciò che offre oggi", spiega il ministero sul suo sito web. Una previdenza supplementare, sostenuta dallo stato, offre l'opportunità di ottenere un reddito aggiuntivo nella vecchiaia.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2023 l'87% dei lavoratori in Germania era coperto dall'assicurazione pensionistica statale. I lavoratori rimanenti sono autonomi, funzionari, lavoratori a basso reddito e disoccupati.

