Infineon apre nuova fabbrica in Malesia

Infineon ha recentemente annunciato piani per tagliare o spostare circa 2.800 posti di lavoro, ma il produttore di chip è ora pronto ad aprire un nuovo stabilimento in Malaysia. I primi prodotti della pianta di Kulim sono attesi per essere consegnati ai clienti quest'autunno, secondo quanto dichiarato dal membro del consiglio di amministrazione di Infineon, Rutger Wijburg. La prima fase, che comporta un investimento di €2 miliardi, dovrebbe essere completamente operativa entro la fine del 2026 o all'inizio del 2027. Tuttavia, l'azienda ha già fatto riferimento a una possibile seconda fase di espansione, che potrebbe costare fino a €5 miliardi, con un calendario flessibile in base alle condizioni di mercato.

Il nuovo stabilimento si concentrerà sui semiconductori realizzati in carburo di silicio, un materiale che Wijburg descrive come particolarmente robusto e in grado di produrre semiconduttori altamente efficienti. Tuttavia, i tassi di produzione attuali sono più bassi, rendendo i prodotti più costosi. "Per i clienti, il beneficio è particolarmente evidente quando hanno bisogno di fare qualcosa di più piccolo, efficiente o potente", dice il manager. "Se possono fare le batterie più piccole o raggiungere un'uscita di energia più alta, ne vale la pena". Wijburg non commenta se Infineon trarrà anche profitto dai chip più costosi. Le applicazioni tipiche includono veicoli elettrici, impianti solari e eolici e data center per l'IA.

Il nuovo stabilimento in Malaysia, guidato da Infineon, produrrà principalmente computer avanzati utilizzando semiconduttori realizzati in carburo di silicio. Nonostante i costi iniziali più elevati, questi semiconduttori altamente efficienti offrono significativi benefici nella riduzione delle dimensioni, nell'aumento dell'efficienza e nell'aumento dell'uscita di potenza in varie applicazioni come i veicoli elettrici, i sistemi di energia rinnovabile e i data center per l'IA.

