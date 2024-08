- Infine, il numero di bambini nati nei giorni di fine settimana e nei giorni festivi è inferiore.

Per tutta la settimana, si registra un aumento significativo del numero di lattanti rispetto ai sabati e alle domeniche. Le previsioni del 2023 indicano che ogni giorno feriale sono stati accolti nel mondo in media 2.037 neonati, il 28% in più rispetto alla media del weekend di 1.594 nuovi bambini al giorno. In sintesi, in media 1.899 nuovi volti hanno illuminato il mondo ogni giorno lo scorso anno.

In modo sorprendente, il numero di lattanti nati durante le feste - in particolare, solo 1.444 lattanti sono stati segnalati nel 2023 sia per Pasqua che per Natale. L'Ufficio federale di statistica non ha fornito alcuna spiegazione per questa discrepanza.

Boom di nascite estivo

Non sorprende che il maggior numero di nascite si sia verificato il 10 luglio 2023, con un totale di 2.310 neonati, e il minore il 25 dicembre, con soli 1.357.

Gli esperti hanno rilevato un trend ricorrente sin dagli anni '80: il numero più alto di nascite si verifica generalmente durante i mesi estivi. Nel 2023, questo modello si è leggermente discostato, con il maggior numero di nascite a luglio e agosto, ma settembre non è riuscito a unirsi al loro rango.

Nonostante il boom di nascite estivo, il numero di lattanti nati durante le feste, come Pasqua e Natale, è stato significativamente più basso, raggiungendo solo 1.444 neonati nel 2023. Questa tendenza festiva contrasta con l'aumento del numero di nascite per il resto dell'anno.

La diminuzione delle nascite durante le feste potrebbe suggerire che le famiglie pianificano i loro parti intorno a queste celebrazioni per evitare di disturbare gli incontri familiari e le festività.

