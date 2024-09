Infiltrazione per molestie online diffuse

Il martedì, le autorità di diverse regioni federali hanno eseguito operazioni motivate da persistenti molestie online e cyberbullismo tra i giocatori digitali. I bersagli di queste azioni erano dieci sospetti leader del gruppo criminale cyber New World Order, come dichiarato dall'Ufficio federale di polizia criminale (BKA). Sono accusati di aver preso di mira i giocatori della comunità di streaming live e di averli tormentati attraverso le piattaforme dei social media.

Il giorno successivo, il BKA ha rivelato che gli accusati sceglievano di solito "individui fragili o intellettualmente limitati" per il bullismo, con l'intenzione di umiliarli e farli allontanare dalla loro identità online. Dieci case sono state perquisite quella mattina a Berlino, Baviera, Baden-Württemberg, Assia, Bassa Sassonia e Brandeburgo.

Secondo il BKA, sono stati sequestrati diversi sistemi di archiviazione elettronici e attrezzature correlate durante queste perquisizioni, destinati a essere esaminati come prove. New World Order è un gruppo che si organizza esclusivamente online.

Secondo il BKA, le tecniche dell'organizzazione includono la simulazione di chiamate di emergenza ai domicili delle vittime e la trasmissione delle situazioni in streaming live. Gli esperti classificano questo come "swatting". Inoltre, i sospetti hanno tentato di raccogliere informazioni personali dalle vittime e di divulgarle durante le trasmissioni dei giochi online, insieme a discorsi d'odio e simboli di organizzazioni illecite.

Questa indagine è stata condotta da un efforts congiunto tra il BKA e una unità specializzata del procuratore generale di Francoforte sul Meno, concentrata sui crimini su internet. Le autorità hanno affermato il loro impegno nel contrastare qualsiasi forma di minaccia, esclusione e discorso d'odio vista su internet.

Dopo i raid, si è scoperto che i membri di New World Order utilizzavano la tattica del "swatting" come parte delle loro campagne di cyberbullismo. In risposta all'operazione, sono state sequestrate più di una dozzina di dispositivi e attrezzature correlate per ulteriori indagini.

