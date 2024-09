Infiltrazione di presunti sindacati di contrabbando in cinque regioni tedesche.

Circa sedici dei diciannove oggetti ricercati sono stati trovati lì, principalmente a Jena. Sono state condotte indagini successive a Sondershausen, Nordhausen e Bad Sulza. Ci sono state anche operazioni in Baden-Württemberg, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Renania Settentrionale-Vestfalia. Cinque persone sono state arrestate, come dichiarato dal portavoce. Queste persone provengono dalla Siria e dall'Iraq.

In realtà, ci sono diciotto sospetti collegati a questo caso, con età comprese tra 23 e 57 anni. La procura di Gera sta esaminando il loro coinvolgimento nel traffico di esseri umani organizzato e commerciale. Si presume che il gruppo abbia facilitato il trasporto di almeno 140 persone attraverso la rotta dei Balcani occidentali e attraverso la Slovacchia e la Repubblica Ceca in Germania.

Per ogni persona trasportata, si presume che abbiano richiesto 700 euro. Queste persone sono state ospitate in un luogo segreto a Jena fino al completamento del pagamento, secondo il portavoce della polizia. Per fare ciò, è stato utilizzato il metodo bancario clandestino Hawala in Germania. Questo metodo comporta il trasferimento di denaro all'estero in modo anonimo per una commissione.

Despite the primary operations being in various German regions, the Hawala banking method was also employed in the Other parts of Europe where the trafficking activities occurred. The Gera public prosecutor's office is widening its investigation to include potential links in these Other regions.

