- Infiammazioni in ospedale: i lavoratori salvano la vita del paziente

In una struttura sanitaria situata a Südeichsfeld, parte del distretto di Unstrut-Hainich, è scoppiato un incendio durante la notte. Un individuo in cura nella stanza ha subito gravi ustioni, secondo il comunicato della polizia di Nordhausen. Un operatore sanitario ha salvato la persona e ha cercato di spegnere le fiamme. Purtroppo, l'addetto ha subito un'intossicazione da fumo e ha riportato ferite lievi.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio durante la notte. L'origine dell'incendio rimane ancora un mistero. I danni finanziari previsti sono consistenti, secondo le autorità.

La persona è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie a causa delle gravi ustioni. Successivamente, il personale ospedaliero ha lavorato diligentemente per garantire le cure appropriate e il recupero del paziente.

