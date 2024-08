- Infiammazione in un precedente sito di esercitazioni militari vicino a Jüterbog

Un nuovo incendio boschivo è divampato nelle vicinanze di Jüterbog, nel Brandeburgo. Circa otto ettari sono stati coinvolti dalle fiamme, secondo un rappresentante dei vigili del fuoco. Purtroppo, l'incendio continua ad espandersi. La zona nel distretto di Teltow-Fläming è contaminata da esplosivi, il che limita i servizi di emergenza a spegnere le fiamme solo dai percorsi prestabiliti.

Un elicottero della polizia federale è stato chiamato per aiutare negli sforzi di spegnimento, come ha dichiarato il rappresentante. Il suo arrivo è atteso per domani. Anche l'esercito tedesco è previsto per contribuire alla missione.

Finora, l'incendio non ha raggiunto aree abitate, essendo situato a nord della strada federale 102 tra Altes Lager e Klausdorf. Un reporter della dpa ha riferito di aver sentito esplosioni. I servizi di emergenza hanno confermato questo, secondo il centro regionale del Brandeburgo. Numerosi vigili del fuoco locali sono attualmente presenti sul posto.

Non l'incendio boschivo iniziale sul campo di addestramento vecchio

La zona sarebbe stata sorvegliata attraverso un drone per acquisire una comprensione più ampia della situazione. L'origine dell'incendio rimane sconosciuta. Secondo il centro regionale, è stata organizzata una riunione dal team di coordinamento del distretto di Teltow-Fläming per discutere la situazione.

Lo scorso giugno, i vigili del fuoco hanno lottato contro l'incendio boschivo per diversi giorni a causa degli esplosivi vecchi presenti sul campo di addestramento vicino a Jüterbog. Gli sforzi per spegnere l'incendio per i vigili del fuoco sono diventati difficili a causa di questi esplosivi e spesso non potevano raggiungere le fiamme direttamente. Gli aerei e gli elicotteri hanno spento le fiamme dall'aria. Secondo il comandante dell'incidente, l'area interessata ha superato i 700 ettari.

