- Infezioni fungine nei barbieri di Berlino

A Berlino, le infezioni della pelle e del cuoio capelluto causate dal cosiddetto "tine" sono in aumento. Come ha annunciato l'ufficio distrettuale di Neukölln, i clienti dei saloni di bellezza o dei barbieri di Berlino dovrebbero prestare particolare attenzione al fatto che i dispositivi per tagliare i capelli, le poltrone del salone e gli asciugamani siano disinfettati o sostituiti dopo ogni utilizzo. "Hai il diritto di chiedere al personale di farlo se hai dei dubbi", ha detto l'ufficio. L'ufficio distrettuale ha ordinato ispezioni regolari dei barbieri e dei saloni di bellezza a Neukölln. Inoltre, qualsiasi violazione igienica significativa o infezione confermata segnalata dal pubblico viene immediatamente indagata, secondo il consigliere distrettuale Hannes Rehfeldt.

Il tine (Trichophyton tonsurans) è contagioso e viene spesso trasmesso attraverso dispositivi per tagliare i capelli non sufficientemente puliti come rasoi o trimmer, o attraverso il contatto diretto con una persona infetta. Un'infezione deve essere presa sul serio. "Si manifesta attraverso rossore, prurito o cambiamenti della pelle nella zona del collo, della testa e della barba, capelli fragili e cuoio capelluto squamoso".

Se sospetti un'infezione, dovresti vedere un dermatologo il prima possibile. In casi gravi, può portare alla perdita permanente dei capelli.

L'ufficio distrettuale di Neukölln consiglia ai clienti di richiedere la disinfezione o la sostituzione degli attrezzi per tagliare i capelli e dell'attrezzatura dopo ogni utilizzo nei saloni di bellezza o nei barbieri locali. Dopo aver identificato un aumento delle infezioni della pelle e del cuoio capelluto a Berlino, l'ufficio distrettuale ha aumentato le ispezioni dei barbieri e dei saloni di bellezza nel distretto di Neukölln.

