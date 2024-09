- Inferno sul cantiere di Greifswald: dettagli necessari per individuare l'origine

Un incendio divampato durante alcuni lavori di copertura sul tetto di un cantiere edile a Greifswald potrebbe essere stato causato da tizzoni vaganti, secondo l'analisi di un esperto di incendi. L'ispettore si trovava sul posto sin dalle prime ore del mattino, ha confermato un rappresentante della polizia. L'origine dei tizzoni volanti verrà stabilita durante la valutazione futura. Le accuse di incendio doloso per negligenza sono ancora in fase di indagine.

Inizialmente, i danni stimati ammontavano a circa un milione di euro, ma la polizia ha successivamente segnalato potenziali danni fino a due milioni di euro.

Fumo e risposta dei vigili del fuoco

L'incendio di martedì ha provocato una evidente colonna di fumo su Greifswald e ha richiesto una risposta significativa. Più di 600 metri quadrati di feltro per tetti sono andati in fiamme. I lavoratori sono riusciti a uscire dall'edificio in sicurezza. Un vigile del fuoco è stato portato all'ospedale a causa di affaticamento da calore. Secondo l'esperto di incendi, il vento ha alimentato le fiamme, come ha riferito la polizia.

In quel cantiere è in corso la costruzione di un nuovo quartiere residenziale a est del centro città di Greifswald lungo il fiume Ryck. Secondo i vigili del fuoco, sono state trovate tre taniche di gas propano sul tetto, utilizzate per la saldatura. Due di esse erano vuote, mentre la terza era ancora piena.

La presenza della polizia sul cantiere era significativa a causa delle accuse di incendio doloso. I nuovi risultati delle indagini hanno portato la polizia a stimare potenziali danni fino a due milioni di euro.

