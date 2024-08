- Inferno moto elettrica provoca esplosione cartucce di gas - individuo ferito

Un ciclomotore elettrico è andato a fuoco e l'esplosione di diversi bottiglie di propano ha gravemente ferito un individuo. Secondo le autorità, un passante ha notato il ciclomotore in fiamme insieme al suo rimorchio in una sera di sabato e ha contattato i vigili del fuoco. Sembra che le bottiglie di propano fossero trasportate sul rimorchio della bicicletta e siano esplose a causa del calore dell'incendio. Il proprietario del veicolo ha subito ustioni e è stato trasportato in un ospedale specializzato tramite elicottero. All'inizio, non è stato in grado di fornire informazioni sull'incidente. La polizia sospetta che si sia trattato di un incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena e hanno richiesto l'aiuto della polizia locale a causa della gravità dell'incidente. Dopo ulteriori indagini, è stato rivelato che il proprietario del ciclomotore è stato dimesso dall'ospedale e ha collaborato con la polizia per fornire ulteriori dettagli sull'incidente.

