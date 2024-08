- Inferno in Paradiso: anniversario degli incendi mortali a Maui

Bandiere negli Stati Uniti dello stato di Hawaii sventolano a mezz'asta. In memoria delle vittime dell'inferno di un anno fa, surfisti e kayakisti stanno remando in un "Paddle Out" al largo della costa di Maui. Sono previsti numerosi eventi nella paradiso turistico per rendere omaggio alle 102 vittime.

L'8 agosto 2023, gli incendi si sono verificati in diversi punti di Maui e dell'isola vicina di Hawaii. In termini di numero di vittime, sono stati gli incendi boschivi e di boscaglia più devastanti negli Stati Uniti in oltre 100 anni. La città costiera un tempo pittoresca di Lahaina sulla costa occidentale di Maui è stata quasi completamente distrutta. I testimoni oculari hanno descritto scene apocalittiche.

Le persone si sono gettate in mare per sfuggire alle fiamme che si diffondevano rapidamente. Le strade congestionate sono diventate una trappola mortale. Più di 2.200 edifici sono bruciati, migliaia sono rimaste senza casa e i danni sono stimati in oltre cinque miliardi di dollari.

L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) ha riferito alla fine di luglio che erano state rimosse oltre 300.000 tonnellate di detriti e 3.000 automobili bruciate. Ora, quasi un anno dopo gli incendi, stanno iniziando ad essere rilasciati i primi permessi per la costruzione a Lahaina.

Poco prima del primo anniversario del disastro degli incendi, il governatore delle Hawaii Josh Green ha annunciato un "storico" accordo di oltre quattro miliardi di dollari per risarcire le vittime. Questo dovrebbe risolvere oltre 450 cause da parte di individui e aziende interessati. Un tribunale dovrà ancora approvare questo.

Una parte significativa dei fondi sarà pagata dalla società di energia Hawaiian Electric. Il fornitore di energia è stato accusato, tra le altre cose, di negligenza per non aver spento proattivamente le linee elettriche durante le condizioni meteorologiche estreme con forti venti e rischio di incendio aumentato.

Meno turisti a Maui

Mentre Lahaina è stata gravemente colpita, altre parti di Maui sono state risparmiate dalle fiamme. Tuttavia, l'intero paradiso turistico ha subito danni e il numero di visitatori è diminuito. Secondo l'autorità del turismo, nel giugno 2024, il 22% in meno di turisti ha visitato Maui rispetto al giugno dell'anno precedente - prima dell'incendio.

Quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato la zona disastrosa circa due settimane dopo l'incendio, ha parlato di "distruzione schiacciante" durante un giro tra le macerie di Lahaina. L'albero di Banyan, un famoso punto di riferimento della città costiera, si è distinto dallo sfondo carbonizzato.

Il calore dell'incendio ha gravemente danneggiato l'albero iconico, con quasi metà dei suoi rami morti, secondo i resoconti ufficiali. Tuttavia, ora ci sono foglie verdi da vedere - almeno parzialmente, questa attrazione turistica si è ripresa.

