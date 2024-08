- Inferno di magazzino presso la fabbrica di cioccolato di Brandt

L'incendio nella struttura del magazzino della fabbrica di cioccolato Brandt a Landshut è stato contenuto, ma il processo di pulizia è ancora in corso, come dichiarato da un rappresentante del quartier generale della polizia della Bassa Baviera a Straubing. L'incendio nella sezione di stoccaggio della carta del complesso ha causato danni alla proprietà stimati in milioni. Per fortuna, non ci sono state vittime fino ad ora.

Al momento della scoperta dell'incendio, c'erano otto dipendenti nelle strutture di produzione della fabbrica, tutti evacuati in sicurezza. Ai residenti è stato consigliato di tenere le finestre e le porte chiuse a causa del fumo.

Stando alla polizia, l'incendio è partito da un'area di stoccaggio di oltre 700 metri quadrati al secondo piano dell'edificio. L'incendio ha coinvolto la carta e i materiali in plastica conservati lì. La causa dell'incendio rimane ancora un mistero.

Brandt è famosa per i suoi zwieback. La struttura di Landshut si specializza nella produzione di vari prodotti a base di cioccolato.

