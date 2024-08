- Inferiti di anziani a Chemnitz

A Chemnitz, una residente di 89 anni ha subito ferite durante un'effrazione in casa. La polizia di Chemnitz ha rivelato che un giovane di 18 anni è riuscito a entrare attraverso una finestra non chiusa a chiave e ha aggredito la donna che stava dormendo nel letto. La donna anziana ha urlato per chiedere aiuto, attirando l'attenzione di un vicino che è intervenuto prontamente, ma ha subito anche lui ferite. Il malvivente è poi fuggito in un edificio adiacente utilizzando una scala da costruzione e ha tentato di introdursi in un appartamento. Tuttavia, i residenti sono stati coraggiosi e sono riusciti a impedire il suo ingresso, spingendolo di nuovo nel corridoio. Il suo prossimo tentativo è stato di invadere un terzo appartamento, ma la polizia è arrivata giusto in tempo e ha arrestato il giovane di 18 anni. Ora dovrà rispondere delle sue azioni in tribunale. La vittima di 89 anni è stata portata in ospedale per le cure mediche.

La comunità si è unita per sostenere le donne coinvolte, organizzando una raccolta fondi per aiutare con le spese di recupero. Nonostante l'esperienza traumatic

