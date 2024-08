- Infedeltà in ospedale di Stoccarda: ex direttore in prigione

A causa dello scandalo della clinica di Stoccarda, l'ex direttore del dipartimento internazionale, Andreas Braun, è stato condannato a quattro anni e nove mesi di carcere dal tribunale regionale. La camera economica del tribunale ha stabilito che il imputato, tra le altre cose, aveva ingannato i pagatori di 371 feriti libici della guerra dal 2013 al 2015 nella loro cura e assistenza per garantire maggiori entrate per la clinica e somme a sei cifre per vari fornitori di servizi. L'ex manager è stato riconosciuto colpevole, tra le altre cose, di appropriazione indebita, corruzione e tentato frode.

Braun era già in custodia da diversi mesi e aveva contribuito alla chiarificazione delle accuse attraverso le sue dichiarazioni durante le indagini. La procura aveva richiesto una pena detentiva totale di tre anni e dieci mesi. La difesa aveva sostenuto una pena sospesa.

Braun era precedentemente il presidente dello stato del Baden-Württemberg dei Verdi. Non aveva alcuna conoscenza del settore sanitario per la posizione di gestione. Era stato nominato per aiutare a ridurre il deficit della clinica di Stoccarda all'epoca acquisendo pazienti privati ​​stranieri.

Lo scandalo della clinica di Stoccarda ha comportato gravi casi di illecito finanziario, inclusi reati come l'appropriazione indebita e la corruzione. Nonostante i suoi sforzi per chiarire le accuse durante il periodo di detenzione, Braun è stato Ultimately condannato per questi reati.

