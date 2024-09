Infatti, la Commissione ritiene che la misura in questione non sia stata adottata in base alle informazioni fornite dalla Commissione.

Quando grandi corporation come AT&T hanno recentemente dichiarato di voler unificare gli uffici e di voler far lavorare i manager almeno tre giorni a settimana in ufficio, questo ha portato alcuni dipendenti che vivevano vicino agli uffici chiusi a trasferirsi o a dimettersi. In modo simile, il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon, che già fa lavorare i suoi dipendenti cinque giorni a settimana, ha espresso la sua frustrazione la scorsa settimana per il numero insufficiente di dipendenti pubblici che lavorano in ufficio negli edifici federali.

Tali dichiarazioni pubbliche spesso suscitano preoccupazione che altre corporation adottino linee guida rigorose per la presenza in ufficio.

Tuttavia, ci sono due motivi convincenti per cui queste dichiarazioni non necessariamente preannunciano la fine dei vantaggi del lavoro da remoto.

1. L'implementazione di un rigoroso mandato di Ritorno-in-uffici (RTO) potrebbe essere conveniente per l'azienda per ridurre la forza lavoro

Il recente mandato di RTO del CEO di Amazon Andy Jassy ha menzionato la necessità di migliorare la collaborazione personale e di fomentare la cultura aziendale. Tuttavia, ha anche sottolineato il suo obiettivo di ridurre l'eccesso di manager assunti di recente, che ha portato a un numero eccessivo di "livelli" e a un aumento della necessità di approvazione prima di prendere decisioni. Per ridurre il numero di manager, Jassy ha invitato i leader senior dell'azienda ad aumentare la percentuale di collaboratori individuali rispetto ai manager di almeno il 15% entro il Q1 2025.

Questo avrebbe tradizionalmente comportato licenziamenti di manager.

Invece, imponendo un impopolare requisito di presenza in ufficio a tempo pieno, i manager di medio livello che hanno accumulato abbastanza ricchezza potrebbero scegliere di andarsene volontariamente, risparmiando all'azienda la necessità di fornire pacchetti di liquidazione.

Il rischio per Jassy è che un numero eccessivo di manager possa optare per andarsene. "Potrebbe risolvere temporaneamente il suo attuale problema, ma potrebbe incontrare difficoltà nel reclutare talenti che non vogliono spostarsi cinque giorni a settimana nel centro di Seattle", ha osservato Chris Williams, ex vicepresidente delle risorse umane di Microsoft, ora consulente di leadership per i C-level executives. In una simile situazione, Amazon potrebbe dover riconsiderare l'applicazione del nuovo mandato di cinque giorni a settimana per attrarre talenti.

2. Gli accordi di lavoro flessibili restano popolari e poco probabili che diminuiscano

although a single company may opt to reverse its remote work policies, the data suggests that this is not a widespread trend.

After reviewing remote work statistics by workplace consulting firm Gallup in May, it was found that among full-time employees in remote-capable positions, 53% employed a hybrid schedule, 27% worked exclusively remotely, and 21% worked exclusively on-site. These percentages remained largely unchanged since November 2022.

Indeed.com job postings that specified hybrid and remote work declined by half a percentage point year over year as of August 31. This trend is primarily due to a decrease in hiring within industries that commonly offer remote positions (such as software development), according to Nick Bunker, Indeed's North American economic research director.

A Conference Board survey of US workers revealed that workplace flexibility beyond salary was the most valued aspect of total compensation. Moreover, HR leaders reported that hybrid work models greatly assisted in attracting and retaining talent.

It is therefore unsurprising that 64% of fully remote employees and 29% of hybrid-working employees said they would actively search for a new job if their employer decided to cease offering remote work opportunities long-term.

Seemingly, numerous CEOs have recognized this. In January, the Conference Board reported that only 4% of US CEOs intended to focus on bringing employees back to the office full time.

Williams commented, "I've yet to speak with any enlightened CEO who genuinely believes that developing a healthy workplace culture can only be achieved through in-person interaction."

Despite some companies enforcing stricter office attendance policies, such as Amazon's new five-days-a-week mandate, this doesn't necessarily signify the end of remote work advantages for businesses. The popularity of flexible work arrangements among employees indicates that remote work policies are unlikely to diminish significantly, even as some companies choose to reverse their remote work policies.

