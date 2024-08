Ines Schwerdtner e Jan van Aken si contendono la posizione di leader all'interno del partito di sinistra.

I leader del Partito di Sinistra, Wissler e Schirdewan, si sono dimessi a causa della loro incapacità di invertire la tendenza negativa del partito durante il loro mandato. Ora, due nuovi candidati entrano in scena, con l'obiettivo di far uscire il partito dalla sua crisi.

Jan van Aken, ex membro del Bundestag tedesco, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza del partito. Contesterà al congresso del partito di ottobre, come ha annunciato su Twitter. Il suo messaggio di campagna era chiaro: "Abbiamo bisogno di una forza di sinistra robusta per difendere gli interessi delle persone contro l'indifferenza sociale, la deriva verso la destra e la guerra". Il 63enne ha sottolineato la sua esperienza come esperto di ingegneria genetica con Greenpeace e come ispettore di armi biologiche delle Nazioni Unite. "Greenpeace mi ha insegnato l'arte dell'attivismo e le Nazioni Unite mi hanno insegnato la diplomazia", ha dichiarato van Aken.

Ines Schwerdtner, una pubblicista, ha annunciato la sua intenzione di diventare la presidente federale del Partito di Sinistra. Ha fatto l'annuncio sul suo sito web, dichiarando: "Ho deciso di candidarmi alla presidenza del nostro partito al prossimo congresso di Halle". Nonostante abbia ottenuto il quinto posto nella lista del Partito di Sinistra per le elezioni europee, non è riuscita a ottenere un seggio nel parlamento.

Dimissioni di Wissler e Schirdewan

Schwerdtner lavora come giornalista e pubblicista freelance e fa parte di iniziative come "Deutsche Wohnen & Co. espropriare" e di una campagna contro l'aumento dei prezzi. L'associazione di stato della Sassonia-Anhalt del Partito di Sinistra ha confermato che Schwerdtner fa attualmente parte dell'associazione distrettuale di Anhalt-Bitterfeld.

Lei promuove l'istituzione di una nuova cultura politica all'interno del partito, sottolineando la fiducia tra i membri e l'enfasi sugli obiettivi politici comuni.

Wissler e Schirdewan hanno annunciato le loro dimissioni nel weekend. Il loro obiettivo è di facilitare un riavvio del partito, sia a livello di personale che di ideologia, dopo la secessione dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (ASJ). Secondo i sondaggi attuali, l'ASJ è improbabile che riesca a riguadagnare un seggio nel Bundestag.

Dopo aver annunciato le loro dimissioni a causa delle difficoltà del partito, Wissler e Schirdewan mirano a favorire un nuovo inizio per il Partito di Sinistra, inclusa la

