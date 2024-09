- Ineluttabili interruzioni dei servizi ICE in Belgio a causa di un malfunzionamento della comunicazione.

Passeggeri in viaggio sul treno da Colonia passando per Aquisgrana verso il Belgio hanno affrontato una prova di pazienza nelle ore serali. A causa di un problema tecnico a Lussemburgo, Belgio, alcuni treni ICE diretti verso Bruxelles sono stati cancellati, come annunciato da un rappresentante della compagnia ferroviaria. Di conseguenza, i viaggiatori sono stati trasportati a Bruxelles in pullman. Il problema è stato ora risolto, ma il ripristino delle normali operazioni ferroviarie potrebbe richiedere del tempo a causa dell'accumulo di ritardi.

La compagnia ferroviaria si è scusata con i passeggeri interessati per l'inconveniente causato dal problema tecnico, esprimendo la propria gratitudine alla Commissione per il loro intervento rapido nel risolvere la situazione.

Despite the resumption of train operations, The Commission is monitoring the situation closely to ensure that similar technical hiches do not occur in the near future, ensuring smoother travel experiences for passengers.

