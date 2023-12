Indy 500: come guardare e tutto quello che c'è da sapere

Prende il nome dalle 500 miglia che vengono percorse, "The Greatest Spectacle in Racing" è l'evento di punta della serie IndyCar ed è stato disputato per la prima volta nel 1911.

La sua arena è l'Indianapolis Motor Speedway, un ovale lungo 2,5 miglia, così grande da racchiudere un campo da golf a 18 buche e con una capacità permanente di 257.325 posti a sedere - la struttura sportiva con la più alta capacità al mondo.

Quest'anno si assisterà al ritorno di tutti questi spettatori, dal momento che nel 2021 è stato consentito l'ingresso solo a una folla ridotta e nel 2020 la gara si è svolta a porte chiuse, a causa della pandemia di Covid-19.

Lo scorso fine settimana si sono svolte le qualifiche per determinare la configurazione dell'importantissima griglia di partenza.

Scott Dixon si è qualificato in pole position: la sua velocità media di 234,046 mph nei quattro giri è stata la più veloce mai registrata nelle qualifiche.

Tuttavia, partire in pole non garantisce necessariamente la vittoria. Nelle ultime 12 edizioni, solo un pilota ha mantenuto la pole fino al traguardo. Dixon stesso è partito in pole quattro volte e ha vinto solo una volta, nel 2008.

Dovrà affrontare la sfida di altri sette ex vincitori.

Il campione in carica Helio Castroneves spera in un quinto titolo da record, ma ha faticato nelle qualifiche e partirà 27° in griglia.

Il compagno di squadra di Dixon e campione IndyCar dello scorso anno, Alex Palou, si è qualificato al secondo posto con mezzo secondo di ritardo, mentre Rinus VeeKay partirà in terza posizione nell'ultima fila.

Oltre a questi piloti IndyCar più esperti, ci sono sette esordienti che fanno il loro debutto alla gara: l'ex pilota di F1 Romain Grosjean, che è sopravvissuto a un drammatico e incandescente incidente al Gran Premio del Bahrain nel 2020, e il sette volte campione NASCAR Jimmie Johnson.

Una volta che i piloti hanno preso posto sulla griglia di partenza, una pace car li conduce per quattro giri di riscaldamento. Poi, al quinto passaggio sulla linea di partenza, viene sventolata la bandiera verde e la gara ha inizio.

Come guardare

La Indy 500 si terrà domenica 29 maggio e sarà trasmessa in diretta sulla NBC dalle 11.00 ET alle 16.00 ET, con la bandiera verde alle 12.45 ET.

Per i Paesi che non hanno un contratto di trasmissione tradizionale con IndyCar, gli organizzatori della gara hanno lanciato IndyCar Live!

L'elenco completo dei Paesi in cui è possibile accedere al servizio di streaming è disponibile qui, mentre l'elenco delle emittenti internazionali è disponibile qui.

Un luogo in cui la copertura televisiva non sarà disponibile è Indianapolis, città natale della gara.

A meno che i 240.000 posti riservati in tribuna non vadano esauriti, è previsto un blackout televisivo per incoraggiare i residenti ad acquistare i biglietti invece di guardare la gara a casa.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com