- Industria con un fatturato inferiore in Turingia

Le vendite industriali della Turingia diminuiscono nel primo semestre. Dal gennaio al giugno, le imprese hanno generato circa 18,3 miliardi di euro, in calo di 1,6 miliardi di euro o del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'Ufficio statistico dello Stato. Corretti per l'inflazione, i ricavi sono diminuiti dell'0,8%.

Le vendite interne sono state particolarmente colpite, con un calo del 9,7% a 11,4 miliardi di euro. Corretti per l'inflazione, questo calo è stato del 1,6%. Le esportazioni sono diminuite di 325,2 milioni di euro o del 4,5%, ma corretti per l'inflazione, c'è stato un lieve aumento dello 0,6% rispetto al primo semestre del 2023. Il tasso di esportazione è stato del 37,6%, superiore al livello dell'anno precedente del 36,3%. In totale, sono state esportate merci del valore di 6,9 miliardi di euro.

L'ingegneria meccanica mostra guadagni

Tra gli altri, l'ingegneria meccanica ha registrato un aumento delle vendite del 3,3%, così come l'industria automotive, cruciale per la Turingia, con un aumento del 1,4%. Tuttavia, l'industria alimentare ha registrato un calo del 15,5%, e i produttori di attrezzature elettriche hanno visto le loro vendite diminuire del 13,6%.

Il numero di dipendenti nel settore industriale della Turingia è diminuito di 325 a 143.682 nel primo semestre dell'anno, secondo l'Ufficio statistico. Le figure sono state raccolte da 799 aziende con almeno 50 dipendenti ciascuna.

