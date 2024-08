Industria aerea: l'imposizione di tasse più elevate sull'aviazione potrebbe portare a cancellazioni di voli negli aeroporti tedeschi

Il prossimo aumento delle tasse per il traffico aereo in maggio, secondo gli esperti del settore dell'aviazione, è previsto che scateni cancellazioni di voli negli aeroporti tedeschi. Secondo Joachim Lang, capo dell'Associazione Tedesca dell'Aviazione (BDL), questo aumento delle tasse causerà una perdita di 4 milioni di posti durante il prossimo orario invernale dei voli. Oltre all'aumento delle tasse, Lang ha evidenziato i costi crescenti per i controlli di sicurezza e il traffico aereo, che sono quasi raddoppiati in Germania. Altri paesi, tuttavia, hanno tariffe notevolmente più basse per questi servizi. Di conseguenza, le compagnie aeree stanno riconsiderando la loro decisione di volare in Germania a causa di questi costi elevati.

In risposta, la low-cost airline irlandese Ryanair ha invitato il governo tedesco a eliminare l'aumento delle tasse per il traffico aereo. In caso contrario, la compagnia aerea minaccia di ridurre le sue operazioni negli aeroporti tedeschi del 10% in più o 1,5 milioni di posti durante la stagione estiva e di trasferirsi in paesi con condizioni finanziarie più favorevoli. Ryanair ha anche richiesto tariffe ridotte per il traffico aereo e una deroga all'aumento previsto delle tasse per i controlli di sicurezza dei passeggeri negli aeroporti. Lang ha sostenuto l'iniziativa di Ryanair, dicendo: "Non lo vedo come estorsione, ma piuttosto come una cosa diretta".

Lang ha assunto il ruolo di CEO della BDL all'inizio di luglio. Ha proposto che il governo federale tedesco utilizzi i proventi dell'aumento delle tasse per il traffico aereo per sostenere lo sviluppo di combustibili alternativi per l'aviazione, come previsto dall'accordo di coalizione. Secondo Lang, una somma di 2 miliardi di euro sarebbe sufficiente per decarbonizzare l'intero settore. "Il governo federale dovrebbe solo investire 2 miliardi di euro, che riceverebbe anche da noi", ha detto Lang. La coalizione a semaforo aveva aumentato la tassa sul biglietto del passeggero a causa della crisi di bilancio, influenzando tutti i voli in partenza dagli aeroporti tedeschi.

La Commissione non ha ancora risposto alla richiesta di Ryanair di eliminare l'aumento delle tasse per il traffico aereo. Despite Lang's proposal, the Commission has not indicated whether they will allocate funds for decarbonizing the aviation sector with the revenue from the increased tax.

