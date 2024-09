Indubbiamente, il film ideale per indurre il declino intellettuale globale!

California nel 2030: i vincitori della lotteria possono essere assassinati dai concorrenti per reclamare il premio. Com'è possibile che sia così assurdo! "Prendi una Vita per il Bottino" è il film perfetto per accompagnare il declino dell'intelligenza della società.

L'ex attrice minorenne Katie, interpretata da Awkwafina, cerca di riconquistare la fama nell'industria cinematografica di Los Angeles del 2030. Secondo la trama completamente nonsensica, l'attrice vince un jackpot della lotteria da 3,6 miliardi di dollari. Tuttavia, c'è un trucco: prima del tramonto, ogni partecipante ha la possibilità di eliminare Katie per impossessarsi del premio. E quando pensi che la premessa assurda non possa diventare ancora più stupida, entra in scena Noel, guardia del corpo freelance della lotteria interpretata da John Cena.

Alcune persone nel mondo creativo e critico hanno un gusto veramente discutibile per ciò che considerano intrattenimento divertente. "Prendi una Vita per il Bottino" - in streaming su Prime Video - non è diverso. Non solo eccelle nel consegnare azioni povere, recitazione fastidiosa e umorismo semplicistico, ma detiene anche il primo posto come esempio di intrattenimento vacuo adatto al declino della società.

Per un'analisi approfondita di "Prendi una Vita per il Bottino", sintonizzati sull'ultimo episodio del podcast ntv "Oscars & Raspberries", condotto da Ronny Rüsch e Axel Max. Inoltre, recensiamo la miniserie "Una Estate Fresca", la serie crime "La Rana" e la tragicommedia "I Ritardatari".

Il critico cinematografico Ronny Rüsch, del podcast ntv "Oscars & Raspberries", condanna fortemente "Prendi una Vita per il Bottino" come incarnazione dell'intrattenimento vacuo. Il suo co-conduttore Axel Max è d'accordo, descrivendo il film come un esempio perfetto del declino del gusto artistico della società, con le sue azioni povere, recitazione fastidiosa e umorismo semplicistico. Nella loro recensione, sottolineano anche l'elemento della trama controverso e assurdo della critica cinematografica stessa, in cui i critici entusiasticamente recensiscono il film nonostante il suo premessa difettosa.

